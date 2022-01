박형준 시장, 8번째 ‘오픈캠퍼스 미팅’ … 관광·마이스와 K-콘텐츠 지산학 협력 강화

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시는 5일 오후 영산대학교에서 ‘오픈캠퍼스 미팅’을 열고 관광·마이스와 K-콘텐츠 등 산업육성을 위한 지산학 협력방안을 논의한다.

‘오픈캠퍼스 미팅’은 박형준 시장이 부산지역 대학을 방문해 대학, 기업, 학생과 대학 별 특성화 지·산·학 협력사업을 모색하고 상생 발전방안에 대해 토론하는 행사이다.

박 시장 지난 6월 동의과학대를 시작으로 5일 영산대에서 8번째 미팅을 가진다.

행사는 ‘관광·마이스와 K-콘텐츠로 새롭게 도약하는 부산’을 주제로 열린다.

행사에는 박형준 시장과 부구욱 영산대 총장, 초소형 전기차 공유 서비스 기업 투어지 김남진 대표, 전시컨벤션이벤트 기업인 포유커뮤니케이션즈 박상원 대표이사, 국내 최초 수상 휠체어를 이용한 해양관광상품을 개발한 사회적 기업 복지플랜 이현진 대표이사, 영산대 신민화, 심혜린, 구본호, 김동현, 서승완 학생 등이 참석한다.

참석자는 부산시의 2030부산국제박람회 유치 추진사항을 듣고 지역 관광·마이스 인재 육성, 마이스 생태계 조성, 관광 약자에 대한 지원정책, 메타버스 플랫폼 연구와 투자, 웹툰분야 육성방안 등에 토론과 의견 교환을 할 예정이다.

박 시장은 행사에 앞서 영산대 호텔관광대학 내 마련된 해양레저 시뮬레이터, 항공안전실습실, 웹툰도서관을 찾아 현장 중심으로 이뤄지는 영산대의 교육 커리큘럼을 둘러본다.

박 시장은 게임VR학부 임상국 교수와 김동현 학생의 VR 드로잉 퍼포먼스도 볼 예정이다.

박형준 시장은 “시대의 변화에 발 빠르게 움직이며 혁신하는 대학에 미래가 있고 이러한 대학에 부산시도 지산학 협력으로 연구·개발를 지원하겠다”며 “신사업 아이템 발굴과 부산만의 특색있는 마이스를 브랜드화할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

부산시는 2021년 12월 영산대, 부산대 등 지역 마이스 거점대학 5곳, 부산컨벤션산업협회, 부산관광마이스진흥회와 ‘글로벌 마이스 인력 양성을 위한 지산학 협력체계 구축 업무협약’을 체결했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr