조광페인트, 접착제로 글로벌 시장 진출 본격화

[아시아경제 김종화 기자] 조광페인트가 태양광 패널용 백시트 접착제와 디스플레이용 편광판 접착제 등 첨단 성장산업에 적용하는 접착제를 기반으로 글로벌 시장 공략을 본격화하고 나섰다.

조광페인트의 태양광 패널용 백시트 접착제와 디스플레이용 편광판 접착제는 조광이 집중하고 있는 대표 첨단 신기술 사업으로, 이 제품이 사용되는 관련 시장이 확대됨에 따라 조광페인트의 매출도 큰 폭 확대될 것으로 기대된다.

태양전지용 백시트(BackSheet)는 태양광 패널 후면을 덮는 얇은 다중 플라스틱 필름으로, 이 필름 사이사이에 조광페인트의 백시트용 접착제가 사용된다.

백시트용 접착제는 10여년 전만 해도 일본산 위주로 시장이 형성돼 있었는데 조광페인트가 국산화에 성공, 지금은 조광페인트의 접착제가 적용된 태양광 모듈이 전 세계에 수출되고 있다.

디스플레이용 편광판 접착제 분야도 돋보인다. 편광판은 QLED, OLED 디스플레이에 모두 적용되는 핵심 부품으로, 여러 층의 필름을 적층해 만들어진다. 조광페인트는 고투명의 층간 접착제와 기초필름 연신에 사용되는 수계형(수성) PUD(Poly Urethan Dispersion)를 개발, 중국 고객사에 공급하고 있다. 특히 층간 접착제는 UV 타입(광경화형)으로 기존 수계형 대비 생산효율과 기능성이 뛰어난 것으로 평가받는다.

최근 대부분의 디스플레이 소재 시장이 중국으로 이전되면서 중국 내 관련 산업 투자와 수요가 급증하고 있는 추세다. 조광페인트는 최근 새로운 편광필름 제조업체와 계약을 맺고, 지난달부터 편광판 아크릴 필름 제조단계에 사용되는 수계형 PUD 공급을 하고 있다.

조광페인트 관계자는 "본격적인 글로벌 화학기업으로서의 발돋움을 시작했다"면서 "고객이 필요로 하는 모든 맞춤 화학 솔루션을 제공하는 종합 화학기업이 되겠다"고 밝혔다.

