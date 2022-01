해상운임 폭등에 수출물류 지원…정부, 中企 선복량 확대·임시선박 투입

산업부 통상교섭본부장·해수부 차관 주재 '물류업계 간담회' 개최

[세종=아시아경제 권해영 기자] 코로나19 변이 확산에 따른 해운 물류대란 지속으로 글로벌 컨테이너 운임이 사상 최고치를 돌파하자 정부가 올해 수출입물류 상황을 긴급 점검하고 지원방안 마련에 착수했다.

정부는 5일 한국무역보험공사에서 무역·물류·해운업계 등과 함께 물류업계 간담회를 개최하고 이 같은 방안을 논의했다. 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장과 엄기두 해양수산부 차관이 공동으로 회의를 주재했다.

이번 회의는 코로나19 확산세로 인한 물류대란 지속으로 해상 운임이 연일 치솟는 가운데 열렸다. 대표적인 글로벌 컨테이너선 운임지수인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난달 처음으로 5000선을 돌파했다.

정부는 ▲선박투입 확대 ▲물류비 지원 강화 ▲물류 인프라 확충을 중점 추진해 수출입물류 애로 해소에 나선다는 방침이다.

우선 주간 단위의 중소화주 전용 선복량을 지난해 550TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)에서 올해 1월부터 900TEU로 확대한다. 세부적으로는 미국 서안항로 정기선박에 680TEU, 미국 동안 및 유럽에 각각 50TEU, 동남아에 120TEU를 배정한다. 오는 4월까지 지원할 방침이며 향후 대내외 여건을 고려해 지원기간을 연장할 계획이다. 임시선박도 월 4척 이상 투입한다.

운임 증가로 물류애로가 가중되고 있는 기업에 대한 물류비 지원도 지난해 266억원에서 올해 320억원으로 확대한다. 물류 피해기업에는 상반기 특별융자를 1500억원 규모로 지원한다.

또한 수출기업의 저렴한 화물 보관장소 확보를 위해 네덜란드 로테르담항, 스페인 바르셀로나항, 인도네시아 프로볼링고항 3곳에 신규 해외공동물류센터를 상반기 개소한다.

아울러 ▲포스코·현대글로비스·대한항공의 중소화주 화물 해외운송 지원 사업을 올해까지 연장 시행하는 등 대·중소 운송협력 확대 ▲한국형 운임지수 개발을 통한 선사·화주 운송계약 체결 및 장기계약 활성화 등 선화주 상생형 물류 생태계 조성 등을 추진한다.

여한구 통상교섭본부장은 "지난해 정부·업계, 선사·화주, 대기업·중소기업이 힘을 합쳐 물류 리스크 대응에 최선을 다했다"며 "올해도 업계와 긴밀히 소통해 지난해 사상 최대 무역 규모를 넘어 무역강국 대한민국의 위상을 공고히 할 수 있도록 모든 가능한 정책적 수단을 총동원해 수출입물류 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

엄기두 차관은 "지난 한해 국내 수출기업을 위해 국적선사들이 노력한 결과 우리나라가 최대 수출실적을 기록할 수 있었다"며 "물류상황이 개선될 때까지 지원대책을 지속 추진할 것이며 이번의 수출물류 상황을 헤쳐 나가는 경험이 국적선사와 수출기업간 상생협력을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr