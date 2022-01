이우종 경기아트센터 사장 4일 사퇴…"이재명 후보 도울 것"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이우종(63) 경기아트센터 사장이 임기 9개월을 남겨두고 4일 사퇴했다.

경기아트센터 관계자는 "이우종 사장이 최근 오병권 경기도지사 권한대행에게 사직서를 전달했다"고 밝혔다. 이 사장은 앞으로 이재명 더불어민주당 대통령 후보를 도울 것으로 알려졌다.

이 사장은 앞서 2018년 6·13 지방선거 당시 이재명 경기도지사 후보 캠프에서 종합상황실장을 맡았다.

이 사장은 퇴임에 앞서 최근 경기아트센터 예술단장 등 일부 직원들을 만나 '레퍼토리 시즌제(일정 기간의 공연을 한꺼번에 미리 구성하고 이를 관객과 공유하는 제도)' 등 공연 사업을 잘 이끌어 달라고 당부한 것으로 전해졌다.

이에 따라 경기아트센터 사장 직무대행은 경영본부장이 당분간 맡는다.

한편, 경기도 산하 27개 공공기관 가운데 기관장이 공석인 곳은 경기주택도시공사(GH), 경기연구원, 경기테크노파크, 경기평택항만공사, 경기수원월드컵경기장관리재단, 경기복지재단, 경기평택항만공사, 경기교통공사 등이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr