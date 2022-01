세종시, 아동·청소년심리지원 등 지역사회서비스 이용자 모집

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 10일~14일 올해 상반기 지역사회서비스 투자사업에 참여할 신규 이용자 550명을 모집한다고 4일 밝혔다.

지역사회서비스 투자사업은 지역주민에 맞춤형 지역사회서비스를 발굴해 시행하는 복지사업의 일종으로 이용자가 직접 필요한 서비스를 선택해 이용할 수 있다.

모집분야는 ▲아동·청소년 심리지원(250명) ▲아동·청소년 정서발달(80명) ▲아동·청소년 비전형성(60명) ▲스포츠인성 융합운동(55명) ▲노인문화 예술교육(10명) ▲꿈을 이루는 행복한 가정 만들기(80명) ▲장애인보조기기렌탈(5명) ▲성인심리지원(10명) 서비스 등 8종이다.

사업은 내달 1일부터 시작될 예정이다. 이용을 희망하는 시민은 모집기간 내 신분증과 필수 제출서류를 지참해 거주지 관할 읍면동 행정복지센터를 방문하면 된다.

이용자 선정기준은 기준중위소득 140% 이하 가구(서비스 유형별 기준 상이) 중 건강보험료 기준 저소득 순이다.

이용자 모집에 관한 기타 자세한 내용은 시 홈페이지 또는 지역사회서비스지원단 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

민홍기 시 복지정책과장은 “지역사회서비스 투자사업으로 지역 특성과 주민수요에 부합하는 복지서비스를 제공하겠다”며 “사업에 시민의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

