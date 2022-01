제주소방본부, 소방장비 운영관리 평가 ‘전국 2위’ 쾌거

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방안전본부(본부장 박근오)는 소방청이 주관하는 소방장비 매뉴얼 작성·운영관리 평가에서 전국 18개 시·도 소방본부 중 2위를 달성했다고 4일 밝혔다.

소방장비 매뉴얼 작성·운영관리 평가는 지난해 1월 7일부터 소방장비 관리업무 처리기준이 시행됨에 따라 전문적인 장비관리체계 기반 및 제도적 안착 환경을 조성하기 위해 올해 처음으로 시행된 평가제도이다.

이번 평가는 현장대원들이 현재 운영하는 소방장비 중 공통 사용장비를 제외한 후, 시도별로 서면·영상·만화 등 다양한 형식으로 제작한 소방장비 매뉴얼 총36점(시도별 2점)에 대해 창의성, 전문성 및 정확성, 적용가능성 등 5개 항목을 중점 평가했다.

제주소방안전본부는 현장대원들의 사용빈도가 높은 이동식 동력펌프와 체인톱 매뉴얼을 동영상으로 제작해 장비제원 및 사용법, 긴급상황 시 대처방법 등 완성도 높은 영상 퀄리티로 몰입감을 향상시켰다는 점에서 높은 점수를 받았다.

또 우수매뉴얼 2점 외에도 소방장비 매뉴얼 동영상 30점을 추가로 제작해 현장대원들이 소방장비를 쉽게 운용할 수 있도록 지속적인 교육을 실시하는 등 장비관리체계를 강화해나가고 있다.

박근오 본부장은 “지속적인 소방장비 교육 및 반복적인 훈련을 통해 소방장비 100% 가동체계를 구축, 변화하는 재난현장에 신속히 대응하도록 하겠다”고 말했다.

