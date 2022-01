경기도소방 김종호·김승범 소방장 '자랑스러운 소방인상' 수상

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 가족여행 중 바다에 빠진 시민을 구하고, 8년째 형편이 어려운 베트남 어린이를 남몰래 후원한 경기도 소방공무원들이 '자랑스러운 소방인상'을 수상했다.

경기도 소방재난본부는 본부 구조구급과 소속 김종호(34) 소방장과 용인소방서 소속 김승범(34) 소방장이 최근 소방청 주관으로 열린 '자랑스러운 소방인상'에서 각각 현장활동 유공 표창과 선행활동 유공 표창을 받았다고 4일 밝혔다.

현장활동 유공 표창을 받은 김종호 소방장은 지난해 12월12일 가족들과 함께 제주도를 찾았다가 해수욕장 방파제에서 미끄러져 바다에 빠진 여행객을 구조했다. 당시 김 소방장의 선행은 도움을 받은 여성이 소방청 홈페이지 칭찬 코너에 글을 게재하면서 알려졌다.

선행활동 유공 표창을 받은 김승범 소방장은 2014년 이후 8년째 생활고를 겪는 베트남 어린이를 남몰래 후원해 잔잔한 감동을 주고 있다. 김 소방장은 2017년에는 직접 베트남을 찾아 학용품 등을 전달하기도 했다.

경기소방본부 관계자는 "경기소방본부 소속 두 명의 소방관이 소방청 주관 자랑스러운 소방인 상을 받아 경기도소방의 위상을 한 단계 드높였다"며 "경기도소방은 임인년 새해에도 도민의 안전을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr