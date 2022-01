청호나이스, 환경보호 캠페인 '커피캡슐 업사이클링' 진행

ESG경영 실천의 일환

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천의 일환으로 고객 참여 환경보호 캠페인 '커피캡슐 업사이클링'을 진행한다고 4일 밝혔다.

청호 '커피머신얼음정수기 에스프레카페'를 사용하고 있는 고객을 대상으로 진행하는 이번 환경보호 캠페인은 커피 추출 후 버려지는 커피캡슐 회수를 고객이 신청하면 청호나이스에서 수거해 친환경 비누를 제작, 전달하는 방식이다. 제작된 비누는 사회복지기관에도 전달할 예정이다.

해당 캠페인은 청호나이스 공식 홈페이지에서 확인 가능하며 이달 31일까지 신청 할 수 있다. 원광직 청호나이스 마케팅부문 이사는 "제로웨이스트에 관심은 있지만 실천하기는 어려웠던 고객이 쉽게 참여할 수 있도록 커피캡슐 업사이클링 캠페인을 진행하게 됐다"며 "앞으로도 청호나이스는 ESG 경영 실천을 위해 다양한 활동을 이어나갈 계획"이라고 말했다.

