포스코 미래기술연구원 열어…AI·배터리·저탄소에너지 다룬다

[아시아경제 최대열 기자] 포스코 미래기술연구원이 4일 문을 열었다. 그룹 차원에서 추진하는 신사업 연구개발(R&D) 컨트롤타워로 기존 포스코 기술연구원이 철강 중심이었다면 이곳에서는 인공지능(AI)이나 이차전지소재, 수소 등 저탄소에너지분야 등 3개 연구소로 분야를 나눠 맡았다.

기술혁신 속도가 빨라진데다 저탄소·친환경 기조에 맞춰 차세대 기술경쟁력을 선점하기 위한 연구를 할 것이라고 회사 측은 전했다. AI연구소는 기술전략을 짜는 한편 AI모델을 설계해 제조공정 혁신을 돕는다. 이차전지소재연구소는 양·음극재, 리튬소재분야 선행연구나 신제품 개발을 맡는다. 수소·저탄소에너지연구소는 수소 양산체제나 탄소포집저장활용(CCUS) 기술을 개발한다.

서울 포스코센터에 자리잡고 있으며 앞으로 인근에 연구단지도 짓기로 했다. 우수연구인력 확보를 위해 IT기업·스타트업이 몰려 있는 곳을 택했다. 연구원장 인선은 이르면 이달 중 할 예정이다. AI연구소장은 김주민 상무, AI연구센터장에는 김필호 상무가 맡았다. 지난해 영입된 인사들이다. 수소·저탄소에너지연구소장은 윤창원 포스텍 교수가 선임됐다. 최정우 포스코그룹 회장은 "혁신적인 연구성과를 창출해 우리나라를 이끄는 대표 연구개발기관으로 도약할 것을 확신한다"고 말했다.

