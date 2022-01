롯데홈쇼핑, 새해 버킷리스트 응원 '신년대박 신박쇼' 진행

내달 2일까지 인테리어·여행 등 신년 버킷리스트 지원금 3000만원 제공

[아시아경제 김유리 기자] 롯데홈쇼핑은 2022년 임인년 새해를 맞아 다음달 2일까지 총 3000만원의 버킷리스트 지원금을 제공하는 '신년대박 신박쇼'를 진행한다고 4일 밝혔다.

고객들의 새로운 다짐과 목표 실현을 응원하고 건강, 인테리어 등 신년 수요를 겨냥한 단독 상품을 집중 편성해 합리적인 쇼핑 기회를 제공하기 위해 행사를 기획했다는 설명이다. 롯데홈쇼핑은 "초대형 쇼핑행사 '광클절' 등 업계 최대 규모의 대형 행사부터 다양한 시즌별 이벤트까지 트렌드와 고객 요구를 반영한 선도적인 마케팅을 전개해 왔다"며 "올해 첫 번째 행사로 코로나19로 지친 고객들의 '버킷리스트' 실현을 지원하는 이벤트를 마련했다"고 말했다. 이를 시작으로 올 한해 업계를 선도하는 차별화 마케팅을 진행해 나간다는 계획이다.

인테리어, 여행, 행운 비상금 등 분야별 5명씩 총 15명의 고객에게 총 3000만원의 적립금을 제공한다. 행사 기간 동안 모바일 애플리케이션(앱)을 통한 누적 구매금액 3만원 이상인 고객은 응모 가능하다. 응모 횟수에는 제한이 없으며 당첨자 발표는 2월16일이다. 이외에도 티커머스 채널 '롯데원티비' 상품 구매 고객을 대상으로 구매금액의 10% 적립 혜택을 제공하며 오는 7일까지 새해 소원을 적는 댓글 참여 이벤트도 진행할 계획이다.

자기관리, 건강, 인테리어 등 신년 관심도가 높은 상품도 선보인다. 대표 식품&리빙 프로그램 '최유라쇼'에서는 오는 6일 오후 9시40분 스툴 의자와 마사지 기능을 합친 '코지마 발 마사지기'를 단독 판매하며 8일 오전 8시20분 갱년기 여성 건강을 위해 백수오, 당귀 등 전통 원료를 배합한 '백수오 프리미엄 진' 등 건강식품도 소개한다. 이외에도 '구찌 핸드백' 등 보상심리를 겨냥한 명품과 'LG 퓨리케어', '에버홈 가습기' 등 인테리어와 가전을 결합한 상품도 선보일 계획이다.

윤지환 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 "2022년 호랑이의 해를 맞아 고객들의 새해 목표 달성을 응원하는 이색 행사를 기획하게 됐다"며 "지원금을 비롯해 전 채널에서 다양한 구매 이벤트와 적립 혜택을 준비한 만큼 새해 합리적인 쇼핑을 위한 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr