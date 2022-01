이마트24, 닭가슴살·단백질음료 등 '2+2' 행사

다양한 분야 연간 이용권 선물, 호랑이 마케팅 등도

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 새해를 맞아 다이어트를 위해 많이 찾는 상품 할인 혜택을 준비해 고객들의 결심을 응원한다.

이마트24는 1월 한달 간 냉장 가공 닭가슴살, 단백질 음료 등 20종을 행사카드로 2개 구매 시 2개를 덤으로 제공하는 '2+2' 할인 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다. 이번 이벤트를 통해 고객들은 닭가슴살 상품 4개를 5800원에 구매 가능하다(1일 1인 1회, 최대 2900원 할인).

이마트24는 새해 결심 리스트 중 빠지지 않는 다이어트를 작심삼일에 하루만 더 해보고 지속하자는 의미를 담아 이번 이벤트를 진행하게 됐다고 말했다.

이마트24는 1월 다이어트를 위해 많이 찾는 상품 매출이 큰 폭으로 증가하는 만큼 이번 이벤트도 호응을 얻을 것으로 기대하고 있다. 이마트24는 지난해 1월 상품명에 닭가슴살, 단백질, 프로틴 등이 들어간 상품 매출이 직전월(2020년 12월) 대비 31% 증가했다고 말했다. 냉장 가공 닭가슴살 매출은 44% 늘었다.

한편 이마트24는 이번 결심 상품 할인 이벤트와 함께 고객들이 1년간 이용할 수 있는 다양한 테마의 연간 이용권을 선물하고, 임인년을 맞아 호랑이 골드바도 판매하고 있다. 이달 말까지 전국 매장에서 5000원 이상(담배, 서비스 상품 제외) 구매 후, 이마트24 모바일 애플리케이션(앱) 통합바코드를 스캔하고 이벤트에 응모한 고객은 에버랜드·롯데월드·아쿠아플라넷 등 테마파크부터 윌라·밀리의 서재 등 오디오북 관련 이용권, 멜론·플로(FLO) 등 음악 콘텐츠 이용권, 꽃 구독 이용권 등 다양한 종류의 연간이용권을 노려볼 수 있다.

이마트24는 한국금거래소와 손잡고 오는 21일까지 호랑이 골드바 등 순금 상품 5종을 판매한다. 고객들은 이마트24 매장을 직접 방문해 주문 및 결제할 수 있다.

