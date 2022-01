경기도, '급경사·급커브길'‥ 안전한 '기능형'으로 개선

23개 구간 선형 개량, 21개 구간 '소규모-고기능 사업' 추진

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "올해부터 '지방도 선형개량사업' 방식을 기존 미관 위주에서 교통사고 예방 등 기능 개량으로 전환해 대폭 개선한다"고 4일 밝혔다.

도에 따르면, 그간 선형 개선이나 직선화 등 미관 위주로 추진해 오던 '지방도 선형개량사업'을, 앞으로는 기하구조 개량과 안전시설 보강 등 기능 위주로 바꿔 예산 절감과 사업효과를 높인다는 방침이다.

기존 '경기도 지방도 선형개량사업 추진계획(2017~2028)'의 사업 대상 전체 66개 구간(78.1km)에 대해 위험도 전수 재평가를 시행, 위험도가 높은 곳을 중심으로 사업 구간과 개선 방식을 재조정했다.

기 사업 추진 9곳과 타 사업 중복 구간 13곳을 제외한 44곳(68.7km)에 대해 바뀐 사업방식을 도입키로 했다.

이 중 우선순위가 높은 23개 구간은 굴곡부 직선화를 최소화하는 대신, 기하구조를 개량하고 과속방지시설이나 가드레일 등의 안전시설을 보강할 예정이다.

특히 중복사업 제외, 사업 구간 조정, 사업 방식 변경 등을 통해 애초 계획한 예산보다 1187억 원(1440억 원→253억 원)을 절감하는 효과도 기대했다.

나머지 21개 구간에 대해서는 절감한 예산 중 671억 원을 활용해 선형개량 대신, 대기차로 또는 도로구조물을 확충·개선하는 '소규모·고기능 사업'을 추진해 교통사고 취약 구간을 개선할 계획이다.

'대기차로 개선'은 대기차로의 좌·우회전 차로를 추가 또는 연장하거나, 접속 램프 구조를 바꾸고, '도로구조물 개선'은 터널이나 교량 등의 도로구조물을 경관과 기능을 고려해 변경한다.

도는 해당 44개 구간에 대해 '지방도 선형개량사업 중장기 계획(2024~2028)'을 수립, 2028년 완공을 목표로 교통안전 시설 보강을 중심으로 사업을 순차적으로 추진할 계획이다.

박성식 도로안전과장은 "'저비용-고효율' 방식의 사업 추진으로 낭비 없는 예산 집행과 교통사고 예방 중심의 안전한 지방도 환경을 구현하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

