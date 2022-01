추미애, 이준석 '세월호 선장'에 비유… "가만히 있으면 가라앉는다"

국민의힘 "야당 비판에 아픔의 기억 이용하다니 악랄해"

[아시아경제 나예은 기자] 이준석 국민의힘 대표가 같은 당 윤석열 대선 후보에게 '가만히 있으면 (대선에서) 이길 것'이라고 조언해 화제가 된 가운데, 추미애 전 법무부 장관은 "가만히 있으면 후보도 국민의힘도 가라앉을 것"이라고 경고하며 이 대표와 이름이 같은 세월호 선장을 언급했다.

추 전 장관은 3일 자신의 페이스북에 '벌거벗은 임금님 전략이 통할까요?'라는 제목의 글을 올렸다. 그는 "이준석 선장의 세월호는 구조를 애타게 기다리던 아이들에게 가만히 있으라고 했다. 가만히 있으면 구조의 손길이 곧 미칠 것처럼 아이들을 속이고 대피 행동을 막았다. 그리고 혼자 탈출하고 살아남았다"고 운을 뗐다.

이어 "이준석 국민의힘 대표가 윤 후보에게 가만히 있으면 대선을 이길 것이라고 했다. 왠지 기시감이 든다. 가만히 있으면 후보도 국민의힘도 가라앉을 것"이라며 "김종인 총괄선대위원장도 윤 후보의 직접 발언 대신 메시지와 연설을 관리하겠다고 한다. 후보에게 '투명장막'을 쳐 줄 테니 멋있게만 보이도록 하라는 벌거벗은 임금님 전략"이라고 지적했다.

그러면서 "국민에게는 후보의 실력이 이미 바닥나 보이는데 완벽한 후보로 보이게 치장하겠다 한들 후보 본인을 빼고 아무도 속지 않을 것"이라고 덧붙였다.

이를 두고 김용태 국민의힘 최고위원은 "참 악랄하다. 정치인 이전에 부디 사람부터 돼라"고 질타했다. 김 최고위원은 3일 자신의 페이스북에 "추 전 대표께서 국민의힘을 비판하고 싶은 마음을 알겠지만, 어떻게 국민의힘을 세월호에 비유하고 이준석 당 대표를 이준석 세월호 선장에 비유할 수 있느냐"며 이같이 말했다.

이어 "야당 비판에 전국민적인 아픔의 기억을 이용하다니 추 전 대표는 참으로 악랄한 사람이다"라며 "어떻게 나라의 정의를 수호해야 하는 법무부 장관을 지내셨느냐"고 꼬집었다.

또 "추 전 대표의 발언을 보고 세월호 유가족분들이 느낄 상처에 대해 한 번이라도 생각해보셨느냐"며 "생사를 알 수 없어 유골이라도 찾고자 했던 유가족분들의 마음을 생각하면 부끄러워서 차마 고개를 못 들 지경이다"라고 목소리를 높였다.

아울러 김 최고위원은 "국민의 아픔을 치유하고 희망을 드리고자 존재하는 게 정치인데, 추 전 대표의 정치는 치유와 희망은커녕 오히려 아픔을 이용하니 참으로 개탄스럽다"며 "아무리 정치판이 냉혹하다지만 인간으로서 지켜야 할 금도라는 것이 있다"고 말했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr