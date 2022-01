[신년사]송구영 LG헬로비전 대표, “케이블TV 질적 성장 가속화하자”

[아시아경제 구은모 기자] 송구영 LG헬로비전 대표는 3일 온라인 시무식을 열고 “차별화된 고객 경험 창출에 주력하며 질적 성장을 가속화하자”고 밝혔다.

이날 시무식 오프닝에서는 ‘2021년 LG헬로비전 성과 베스트 5’가 소개됐다. 구체적으로 ▲실적 턴어라운드 ▲MZ(밀레니얼+Z)세대가 선택한 ‘프리미엄 케이블TV’(아이들나라·넷플릭스·디즈니+·유튜브 올인원 서비스) ▲가입자 세대교체 이끈 ‘가성비 알뜰폰 유심’ ▲지역기반 정보통신기술(ICT) 솔루션 사업 성장 ▲오리지널 콘텐츠 앞세운 ‘로컬 필수채널 도약’ 등이 집중 조명됐다.

이어 ‘CEO와 함께하는 찐토크’ 코너에서는 송구영 대표가 MZ세대 임직원과의 토크 속에 신년사를 직접 전했다. 송 대표는 “지난 한 해는 가입자 순증, 알뜰폰(MVNO)·렌탈 사업의 안정적 성장, 지역채널 차별적 경쟁력 강화 등 케이블 업계 전반의 어려움 속에서도 실적 턴어라운드에 성공하는 뜻 깊은 성과를 거뒀다”며 “특히 미디어 커머스를 통해 지역경제 활성화에 기여한 의미 있는 한 해였다”고 말했다.

그는 “올해는 외형적인 성장과 함께 질적 성장을 가속화 할 때”라며 가입자 질적 개선과 그 바탕이 되는 고객 니즈 기반의 차별화된 경험과 가치 창출을 거듭 강조했다. 중점 추진 사항으로는 ▲방송·통신 가입자 기반 확대 ▲지역채널 경쟁력 강화 ▲미래 성장사업 육성 등을 손꼽았다.

이날 시무식에서는 경영진과의 대담을 통해 조직별 전략방향을 공유하는 시간도 진행됐다. 주요 내용으로 케이블TV 가입자 확대와 사업 간 시너지 확대가 언급됐다. 비대면 채널을 통한 고객 경험 혁신, 미디어 커머스 사업 육성, 지역성 기반 콘텐츠 제작 확대 등도 중점 추진사항으로 공유됐다.

송 대표는 “과거에는 좋은 상품을 제공하는 것이 중요했다면 이제는 좋은 경험을 제공하는 것이 화두가 됐다”며 “새해에는 ‘디지털 채널’을 통한 고객 경험 혁신을 본격화하는 등, LG헬로비전 LG헬로비전 037560 | 코스피 증권정보 현재가 5,560 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,560 2022.01.03 09:43 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-17일LG헬로비전, 787억 규모 스마트단말기 보급 사업 수주[클릭 e종목] "LG헬로비전, 케이블TV·알뜰폰 부진에도 수익성 개선중" close 과 만나는 고객 경험 여정 전반에 걸쳐 즐거움과 감동이 있는 경험을 선사하며 고객가치 경영 기반을 고도화할 것”이라고 신년 포부를 밝혔다.

