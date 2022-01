제주항공, 국내선 탑승객 5000만명 돌파…LCC 중 처음

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공은 3일 기준 국내선 누적 탑승객 5000만명을 돌파했다고 밝혔다. 2006년 6월 5일 취항 이후 15년 7개월 만이다.

제주항공이 국적 항공사 가운데 국내선 누적 탑승객 5000만명을 돌파한 것은 대한항공, 아시아나항공에 이어 세 번째며, 국내 저비용항공사(LCC) 중에서는 처음이다.

제주항공은 2006년 6월 첫 취항 이후 1년 5개월여만에 국내선 탑승객 100만명을 달성했다. 이후 6년 2개월만인 2013년 1월 국내선 탑승객 1000만명을 돌파했고, 이후 2년 10개월만인 2015년 11월 2000만명, 2018년 1월 3000만명, 2020년 1월 4000만명을 달성하는 등 1000만명 단위 돌파 기간을 줄여왔다.

탑승객 5000만명 중 김포~제주, 부산~제주, 청주~제주, 대구~제주 등 제주기점 노선에서 4735만명이 탑승해 전체의 94.7%를 차지했다. 김포~부산, 김포~여수 등 내륙노선에서 약 265만여명이 탑승해 5.3%의 비중을 차지했다.

국내선 수송분담률도 크게 늘었다. 취항 첫해인 2006년 1.5% 수준에 그쳤으나 2011년 10.9%로 늘어나며 지속적인 점유율 증가세를 보였다. 특히 2020년에는 17.2%의 수송분담률을 기록하며 취항 이후 처음으로 국적 항공사 중 가장 많은 국내선 수송객수를 기록했다. 지난해에도 19.5%의 점유율을 기록해 2년 연속 국내선 수송객수 1위 항공사의 자리를 지켰다.

제주항공은 이날 제주발 김포행 7C136편으로 5000만번째 탑승객을 기념해 전원에게 김포~제주 노선 비즈니스 라이트 5만원 할인 쿠폰을 증정했으며, 5000만 번째 탑승객에게는 김포공항 국내선 제주항공 발권카운터 앞에서 ‘국내선 비즈니스 라이트 기프티켓’을 선물하는 축하행사를 가졌다.

또 이날 오전 10시부터 9일 오후 5시까지 항공권 할인 판매를 진행한다. 탑승일 기준으로 3월1일부터 10월29일까지 이용 가능한 항공권을 유류할증료와 공항시설사용료 등을 모두 포함한 편도 총액운임을 기준으로 국내선은 2만500원부터, 국제선은 21만6000원부터 특가 판매한다.

