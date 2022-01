野 "이재명, 윤석열-국민 이간질해…왜곡에도 금도 있다"

윤석열 "나라 없으면 국민 있겠나" 발언에… 이재명 "국가 국민 위해 존재한다"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘이 2일 윤석열 대선 후보의 발언을 비판한 이재명 더불어민주당 대선 후보를 향해 "왜곡과 선동에도 금도가 있는 법"이라고 비판했다.

앞서 이 후보는 이날 서울 마포구 미래당사 '블루소다' 개관식에 참석해 윤 후보가 '나라가 없으면 국민이 있겠느냐'라고 발언한 것에 대해 "그런 생각을 하면 국민 얘기를 들을 필요가 없다"고 반박했다.

이 후보는 "명확하게 국가는 국민으로 구성됐고 국민을 위해 존재하는 것이지, 국민이 국가를 위해 존재하는 것이 아니다"며 "국가의 역할이 현실적으로 뭘 한다기보다는, 국가의 존재 자체에서 든든함, 따스함을 느끼게 하는 게 중요하다"고 강조했다.

이어 "언제나 내가 최악의 상황에 처했을 때 국가가 내 최소한의 삶을 책임져준다는 믿음이 있으면 극단적 선택이 줄 것"이라고 덧붙였다.

이에 원일희 국민의힘 중앙선대위 대변인은 논평을 내고 "윤 후보는 이분법적 기준으로 국가와 국민을 갈라친 사실이 없다"며 "국민과 국가를 갈라치고 야당 대선 후보와 국민을 이간질하며 왜곡 선동하는 이는 바로 이 후보"라고 직격했다.

이어 "이 후보가 온통 내뱉는 말은 '세금 왕창 올리고 여기저기 찔끔 살포하자' 식의 사이비 정책뿐"이라며 "말로는 국민을 위한다고 말하는 이 후보지만 스스로를 국가주의자나 전체주의자로 자리매김했다"고 비판했다.

그는 "윤 후보가 대선 예비후보로 등록하며 한 말을 다시 한번 알려드린다. '국가를 위해 존재하는 국민이 아니라 국민을 위해 존재하는 국가를 만들겠다. 국민이 진짜 주인인 나라를 만들겠다'였다"고 했다.

아울러 "나라를 이끌 지도자는 국가 운영의 책임자로서 모든 국민의 생명과 재산을 지킬 의무가 있다"며 "이 후보의 말대로 국민을 갈라치고 세금 왕창 걷어 찔끔 현금 살포하는 구상으로는 나라가 온전히 유지될 수 없음을 현명한 국민이 더 잘 알고 있다"고 강조했다.

끝으로 원 대변인은 "청년세대에게 이재명식 국가관은 베네수엘라행 급행 열차표에 불과할 것"이라며 "이 후보는 특유의 감언이설로 국가와 국민을 이간질하는 행태를 즉각 중단하기를 바란다"고 말하며 글을 마무리했다.

