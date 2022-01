11번가, 판매자 정산기간 단축…“집화완료 다음날 100% 지급”

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 빠른정산 서비스를 택배사 집화완료 기준 ‘다음 영업일 100% 정산’으로 변경한다고 3일 밝혔다.

빠른정산은 오늘발송 판매자를 대상으로 11번가 판매자 회원 가입기간 최소 3개월 이상, 가입기간 동안 판매자 평점 3가지 항목 90점 이상이면 누구나 무료로 받을 수 있다.

11번가는 지난해 10월 업계 최초로 배송완료 다음날 90%를 먼저 정산하는 빠른 정산 서비스를 도입했다. 이를 통해 중소 판매자들이 십일절 등 11번가의 인기 있는 대규모 프로모션에 더욱 적극적으로 동참할 수 있게 됐고, 시즌별로 급증하는 고객 수요에 대해서도 안정적으로 대응할 수 있는 판매자 선순환 효과를 얻게 됐다.

11번가 관계자는 “판매자에게 도움이 되는 프로세스와 지원 정책을 최우선으로 고민하고 있다”며 “새해에도 상생을 기반으로 판매자에게 더 나은 환경을 제공하기 위해 노력하고 이를 통해 결제, 배송 등 구매 고객이 함께 만족할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr