중기부, 올해도 中企 물류난 극복 적극 지원

물류바우처 지원, 페덱스 등 특송물류사와 협업해 할인 가격 이용 지원

HMM과 협업, 미국·유럽 방면 운항선박에 中企 전용 선적공간 마련

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업 A사는 북미 애틀란타 유통업체와 8만 달러 상당의 수출계약에 성공했지만, 배를 구하지 못해 어려움을 겪었다. 납품 지연은 물론 장기적으로 수입업체의 신뢰를 잃을 수 있는 위기에 부딪혔지만, 중소벤처기업부의 '중소기업 해상운송 지원사업'을 통해 바로 출항이 가능한 HMM 선박을 소개받아 A사는 북미에 홍삼 음료와 스틱을 무사히 납품할 수 있었다.

이처럼 항공·해상운임이 상승하고, 컨테이너 수급 애로는 물론 선박을 확보하는 것마저 어려운 중소기업들을 올해도 중기부가 적극 지원한다. 중기부는 올해도 중소기업이 물류난을 극복하고 수출을 이어갈 수 있도록 수출물류를 역점 지원한다고 1일 밝혔다.

이를 위해 중기부는 올해 물류바우처 119억원, 풀필먼트(Fulfillment) 50억원 등 물류비 지원에 169억원을 투입하고, 중소기업이 할인된 가격으로 특송물류를 이용할 수 있도록 지원한다. 또 국적선사와 협업해 주요 항로 선적공간(주당 650TEU), 장기운송계약 체결도 지원할 계획이다.

물류바우처는 모두 119억원 규모로 작년보다 10억원 늘어났다. 물류바우처를 신청한 중소기업은 물류비 지출액의 70%를 기업당 최대 1400만원까지 지원받을 수 있다.

온라인 수출기업의 풀필먼트 지원에도 50억원을 투입한다. 중소기업은 최대 2500만원을 지원받아 '상품 보관-고객 주문-제품 선별?포장-배송'까지의 일괄처리에 사용할 수 있다.

물류비 직접지원 외에도 페덱스(FeDEX), 디에이치엘(DHL), 유피에스(UPS) 특송운임 할인도 본격 추진된다. 고비즈코리아 누리집을 통해 중소기업은 물류사가 제공하는 특송 서비스를 정가 대비 최대 66% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

물류난으로 선적공간 확보가 어려운 중소기업을 위해 국적선사 HMM과 협업해 중소기업 전용 선적공간도 마련한다. 미 서안 방면 550TEU(장기운송계약 전용물량 200TEU 포함), 미 동안 방면 50TEU, 유럽 방면 50TEU 등 중소기업은 물류애로 해소시까지 HMM 선박에 주당 650TEU 규모로 선적을 우선배정 받는다.

특히, 올해부터는 임시선박으로 제공되던 미국 서안 방면 선적공간이 정규선박으로 전환돼 중소기업은 선박 일정을 미리 확인하고 물류계획을 수립할 수 있을 것으로 기대된다.

중소기업과 국적선사의 장기운송계약 체결도 지원한다. 장기계약을 통해 기업은 계약체결 당시의 운임(고정)으로 해상물류를 이용할 수 있을 뿐만 아니라 운송비에 사용할 수 있는 물류 바우처도 1400만원 지원받을 수 있다.

변태섭 중기부 중소기업정책실장은 "기업들은 글로벌 물류대란이 올해에도 계속될 것으로 예상하고 있다"면서 "2021년 역대 최대실적을 기록한 중소기업 수출 호조세를 올해에도 이어가기 위해 수출물류 애로 완화를 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.

