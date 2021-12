[신년사]안경덕 고용부 장관 "산재 사망사고 획기적 감축 최선"

"31.1조 일자리예산 신속집행

디지털·신산업 민간주도 인재양성"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 안경덕 고용노동부 장관은 내년 1월27일부터 시행되는 중대재해처벌법과 관련해 31일 "산업재해 사망사고의 획기적 감축을 위한 전기를 마련할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

안 장관은 이날 신년사를 통해 "밀착 컨설팅, 1조1000억원 규모의 재정 지원 등을 통해 기업이 안전보건 관리체계를 구축할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"며 이같이 말했다.

안 장관은 "소규모 건설 현장과 추락·화재·폭발 등 사망사고 빈도가 높은 주요 요인을 중심으로 현장 중심의 맞춤형 감독을 하겠다"며 "중앙과 지역, 민관 협업체계를 강화해 더 촘촘한 예방체계를 구축하겠다"고 했다.

그는 "산재 감축은 정부 노력만으로 이룰 수 없다"며 "기업도 단 한 건의 인명 사고라도 줄일 수 있도록 필요한 안전조치가 무엇인지 고민하고 함께 노력해달라"고 당부했다.

안 장관은 또 "31조1000억원 규모의 내년 일자리 예산을 신속히 집행해 민간의 고용 여력을 확충하고 양질의 일자리 창출 기반을 마련하겠다"며 "일자리 수요가 많은 디지털·신산업 분야에서 민간 주도 인재 양성을 확대하고, 체계적 인력 양성을 뒷받침하겠다"고 강조했다.

그는 "육아휴직 급여 지원 비율과 상한액을 인상해 여성의 일·돌봄 양립을 지원하겠다"며 "고령층이 주된 일자리에서 오래 일할 수 있도록 고용지원금을 신설하고, 재취업 지원 서비스도 내실화할 계획"이라고 말했다.

안 장관은 "내년에도 고용 개선세는 지속할 것으로 예상되지만, 코로나19 방역 리스크 등 불확실성이 상존한다"며 "디지털·저탄소 전환, 고용형태 다양화 등 급변하는 노동시장 환경을 새로운 일자리 기회로 만들고 그 과정에서 소외되는 분들이 없도록 하겠다"고 했다.

