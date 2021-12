경남 고성군, 보육 교직원 인건비 75％ 늘린다

어린이집 1곳당 매월 75만9000원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 고성군의 보육 교직원 인건비 지원금이 새해부터 75% 오를 전망이다.

고성군은 2022년부터 보육시설 1곳당 기존 보조교사 인건비의 50%인 50만1000원에서 75%인 75만9000원으로 지원금을 늘릴 계획이다.

급격한 출산율 감소와 인구 유출 등으로 영·유아 수가 눈에 띄게 줄어들어 2015년부터 현재까지 관내 13개의 어린이집이 폐원했고 정원충족률의 절반이 넘지 않는 어린이집도 점차 늘고 있다.

군은 원아 부족으로 반 편성이 되지 않으면 어린이집이 문을 닫고 재원생이 어린이집을 옮겨 다녀야 하는 등 보육환경이 악화할 것을 우려했다.

2021년부터 보육환경 개선, 어린이집 종사자 고용안정, 다양한 어린이집을 선택할 수 있는 영·유아와 보호자의 권리 보장 등을 목표로 ‘보육 교직원 인건비 지원사업’을 자체 추진했다.

군 전체 어린이집에 1곳당 매월 50만1000원을 지원했고 12월 기준 어린이집 16곳에 1억여만원을 지급했으며 새해부터는 매월 75만9000원으로 지원금을 확대한다.

군 관계자는 “인건비 지원으로 교직원의 고용유지는 물론 교사와 아동의 비율 조정으로 보육의 질을 높이고 안정적인 보육환경이 만들어질 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr