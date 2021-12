[신년사] 김강립 식약처장 "백신·치료제 추가 도입… 국산 백신 조기 제품화"

[아시아경제 이춘희 기자] 김강립 식품의약품안전처장은 새롭게 등장하는 코로나19 변이 바이러스에 대응할 수 있는 백신과 먹는 치료제의 추가 도입과 함께 국산 백신의 조기 제품화를 위해 적극 지원하겠다고 31일 밝혔다.

김 처장은 이날 신년사에서 "내년에도 코로나19 극복을 지속적으로 지원하고 의료제품의 신뢰성을 더욱 높이겠다"고 말했다. 그는 "변이 바이러스에 특이적인 백신과 먹는 치료제의 추가 도입을 위해 허가 신청 전부터 신속히 심사하고 국가출하승인 절차를 병행해 신청 후 20일 이내에 출하할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김 처장은 또 "개발 중인 국산 백신의 조기 제품화를 위한 맞춤 컨설팅을 제공하고 바이오벤처컨소시엄을 운영하겠다"며 "치료제에 대해서는 개발집중지원협의체를 격주 운영해 임상시험 애로사항을 신속히 해소하겠다"고 말했다.

최근 연이어 불거지고 있는 의약품 불법제조 이슈에 대해서는 "불시점검 확대와 징벌적 과징금 도입으로 불법 제조를 원천 방지하고 글로벌 수준으로 품질관리를 고도화하겠다"고 전했다. 점차 커지고 있는 온라인 식품에 대한 검사와 감시 강화 의지도 밝혔다. 김 처장은 "라이브커머스 등 신종 유통채널을 통한 온라인 거래 식품의 허위·과대광고 감시를 강화하겠다"며 "새벽배송 신선 농산물에 대해서는 배송 전 신속검사를 실시하겠다"고 전했다.

바이오·헬스 분야의 혁신 성장을 위한 대규모 연구개발(R&D) 투자와 과학적 규제역량을 국가 인프라로 갖추겠다는 포부도 밝혔다. 김 처장은 "세계에서 3번째로 국산 코로나19 항체치료제를 허가하고 유럽연합(EU)의 허가를 받아 글로벌 수준의 역량을 인정받았다"며 "이러한 성공 경험을 토대로 제품화 전 주기에 걸쳐 규제 코디 기능을 강화하겠다"고 말했다. 또 이를 뒷받침하는 제품화지원센터 설치 추진과 함께 앞으로 5년간 석·박사급 연구개발 인력 600명, 현장기술인력 9800명 등 민간 규제전문 인력도 양성하겠다고 전했다.

