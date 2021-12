[세종=아시아경제 문채석 기자]

<학교법인 및 부설기관>

▶학교법인 한국폴리텍 경영혁신단장 백보현 ▶한국폴리텍대학 신기술교육원장 장현희

<대학>

▶한국폴리텍대학 나주전력기술교육원설립추진단장 한광호

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr