이재명 "국민의 주름진 손 잊지 않겠다…새해는 지금보다 더 나아져야"

[아시아경제 나주석 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 31일 올 한 해를 보내며 "‘오직 민생’ 네 글자를 절대 잊지 않겠다"는 각오를 밝혔다. 이 후보는 "코로나 이후를 향해 나아갈 것"이라며 "더 나은 미래를 만들겠다"고 약속했다.

이 후보는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "올 해 만났던 많은 분들이 생각난다"며 "그 절절한 삶의 말씀들 가슴에 새기겠다"고 밝혔다. 그는 "잊지 않겠다"며 "국민의 주름진 손, 삶의 고단함, 휘청이는 뒷 모습...제가 정치하는 이유 ‘오직 민생’ 네 글자를 절대 잊지 않겠다"고 말했다.

이 후보는 "새해에는 희망의 불씨를 더 키워가겠다"며 "더 빠른 민생안정, 더 강한 경제도약, 더 철저한 미래준비에 전력하겠다"고 말했다.

그는 "코로나가 할퀸 민생경제의 상처를 치유하고 회복과 도약의 디딤돌을 놓겠다"면서 "서로의 진심, 노력이 모아져 위기를 극복해 내는 멋진 대한민국을 그려 본다"고 했다.

이 후보는는 "새해, 우리는 코로나 이후를 향해 출발할 것"이라며 "그 미래는 지금보다 더 나은 세상이어야 한다. 그런 미래를 만들겠다"고 약속했다.

