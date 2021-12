전체 교통사고 절반이 발생하는 교차로…안전운행 수칙은?

도로교통공단·경찰청 안전운전 자료 배포

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 교통사고가 일어나기 쉬운 교차로 통행 시 운전자의 안전수칙 준수를 당부하기 위한 자료를 경찰청과 함께 제작·배포했다고 31일 밝혔다.

공단에 따르면 최근 5년간 교차로에서 발생한 교통사고는 전체 교통사고의 절반 가까이인 48.1%를 차지했다. 교차로 교통사고가 차지하는 비율은 증가 추세로, 2019년과 2020년에는 교차로 교통사고건수의 비율이 전체 교통사고의 49.8%에 달했다.

공단은 교차로 교통사고 예방을 위한 안전수칙으로 ▲교통신호 준수 ▲꼬리물기 금물 ▲우회전 시 미리 도로 우측 가장자리에서 서행 ▲신호등 없는 교차로에서 서행 등을 안내했다. 또 운전자들이 혼동하기 쉬운 점멸 신호등을 소개하고 적색 점멸신호에서는 반드시 일시 정지할 것을 강조했다.

이와 함께 교차로 형태별 교통사고 중에서는 회전교차로 교통사고가 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 2018년 1051건이던 회전교차로 사고는 2019년 1367건, 2020년 1453건으로 늘었다.

공단은 회전교차로가 불필요한 신호대기 감소로 소통을 원활하게 하고 저속 진입을 유도해 안전성이 높은 반면, 통행 방법을 알지 못하고 진입하면 교통사고가 나기 쉽다며 올바른 통행 방법을 숙지할 것을 당부했다. 회전교차로는 중앙교통섬을 중심으로 반시계방향으로 통행하며, 회전하고 있는 차에게 통행 우선권이 있으므로 진입 차량은 서행하며 양보선 앞에서 일시 정지해야 한다. 방향지시등은 진입 시 좌측, 진출 시 우측을 켜야 한다.

도로교통공단 관계자는 "교차로에서는 서로 다른 방향의 도로가 교차하기 때문에 큰 사고로 이어질 수 있어 더욱 각별한 주의가 필요하다"며 "급제동을 삼가고 신호준수와 서행 등의 안전수칙을 지켜주시기를 당부드린다"고 말했다.

