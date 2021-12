그룹 방탄소년단이 일본 음악 시상식인 '제63회 일본 레코드대상'에서 2년 연속 '특별국제음악상'을 받았다. 방탄소년단은 지난해 신설된 '특별국제음악상'의 초대 수상자이다. 방탄소년단은 30일 일본 TBS를 통해 생중계된 '제63회 일본 레코드대상'에서 '특별국제음악상'을 수상하고 "작년에 이어 또 귀한 상을 받게 돼 감사하다. 올해도 많은 분들께서 저희 곡을 들어 주셔서 행복하다"고 영상 수상 소감을 전했다.

