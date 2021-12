'4인·9시' 거리두기 2주 연장하기로…31일 발표

[아시아경제 이승진 기자] 사적모임 최대 인원 4명, 식당·카페 영업시간 9시인 현행 사회적 거리두기 조치가 2주 연장된다.

30일 방역당국에 따르면 중앙재난안전대책본부(중대본)는 이날 오후 방역전략회의를 통해 이 같은 방침을 정한 것으로 알려졌다.

이번 조치는 31일 오전 김부겸 국무총리 주재로 열리는 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 발표될 예정이다.

정부가 거리두기를 연장키로 한 것은 최근 코로나19 확산세가 다소 진정세를 보이는 가운데, 지난 18일부터 16일간 시행한 현행 거리두기 조치가 효과를 봤다는 판단에 따른 것으로 보인다. 여기에 중환자 병상 확보 등의 조치도 마무리되지 않은 상황으로 엄격한 방역상황 관리가 필요하다는 것이 정부의 판단이다.

이번에 발표되는 조치는 내달 3일부터 16일까지 2주간 적용된다.

정부는 연말연시에 취해진 방역강화 조치로 소상공인·자영업자의 고통이 큰 만큼 추가 지원대책을 강구한다는 계획이다. 이번에는 지난 방역지원금과 달리 내년 예산을 활용할 수 있는 만큼 다른 형태의 지원이 이뤄질 것으로 보인다.

31일 중대본 회의에서는 그동안 논란을 빚은 청소년 방역 패스 적용 시기와 범위도 논의된다.

한편 정부는 지난 6일부터 사적모임 인원을 수도권 4명·비수도권 6명 등으로 제한하는 방역 강화 조치를 시행했다. 지난 18일부터는 사적모임 인원을 전국 4명으로, 식당 등 영업시간을 오후 9시로 제한하는 더욱 강력한 거리두기 정책을 시행했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr