[신년사]김현수 농식품부 장관 "농업, 데이터 기반 첨단산업 변모"

"'스마트팜 혁신밸리'서 생육관련 데이터 모아 현장 문제 해결"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 김현수 농림축산식품부 장관은 농업을 데이터 기반의 첨단산업으로 변모시키고 젊은 인재를 육성하겠다고 30일 신년사에서 밝혔다. "스마트팜 혁신밸리는 단순한 토목공사가 아니다"라고 힘주어 말했다.

김 장관은 "(스마트팜 혁신밸리는) 노동력과 경험에 의존하던 농업을 기술과 데이터에 기반한 첨단 산업으로 바꿀 농업 혁명의 상징"이라며 "각 혁신밸리의 빅데이터센터에서 축적된 스마트팜 데이터를 민간에 개방하면 딥러닝을 통해 인공지능(AI)이 농업 현장의 문제를 분석하고 대안을 제시할 수 있다"고 설명했다.

또 "농산물 유통까지 스마트하게 변해야 한다"며 "내년에는 농산물 온라인 도매거래 품목과 물량을 늘리고 농가, 최종 수요자, 식자재 업체 등이 참여하는 온라인 거래 플랫폼을 만들 계획"이라고 소개했다.

그러면서 "이를 통해 농축산물 거래정보가 실시간으로 축적되고 공개돼 유통 빅데이터가 구축되는 것을 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

김 장관은 스마트팜 혁신밸리에서 청년농을 길러내겠다는 목표도 제시했다.

그는 "전국 4곳의 혁신밸리에서는 스마트 농업에 관한 한 가장 앞선 기술을 배우게 될 것"이라며 "이렇게 배출될 농업인들이 대한민국 농업의 주역이 될 날이 머지않았다"고 말했다.

김 장관은 식량안보를 강화하기 위해 밀과 콩 등의 생산·소비 기반을 확충하겠다는 계획도 언급했다. 그는 "단기적으로 발생할 수 있는 식량위기에 대응하기 위해 국산 쌀, 밀, 콩 등 주요 곡물의 비축을 늘리겠다. 비료 등 필수적인 원자재 수입선도 다변화할 것"이라고 공언했다.

아울러 내년 상반기에 '탄소중립 세부 이행계획'을 마련하겠다고 밝혔다. 작물이나 가축의 생육 과정에서 발생하는 탄소를 줄이기 위해서다. 김 장관은 "농업은 기후변화의 영향을 가장 직접적으로 받는 산업인 만큼 지금 변화를 위한 행동에 나서야 한다"며 "농업인이 탄소배출권을 거래할 수 있도록 돕거나 공익직불제와 연계하는 등 다양한 지원 방안을 고민할 것"이라고 말했다.

이와 함께 그는 코로나19 사태와 기후변화 등을 거론하면서 "저를 비롯한 농림축산식품 공직자는 '대전환기'에 농업이 새로운 미래를 개척하도록 돕는 '액셀러레이터'가 될 것"이라고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr