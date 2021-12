무안군, 토지 행정평가 우수기관 포상금 기부

지역아동센터에 100만원 상당의 식료품 등 물품 전달

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군이 2021년 토지 행정 종합평가에서 받은 포상금으로 무안군지역아동센터연합회를 통해 관내 저소득가정 아동·청소년들에게 100만원 상당의 식료품 등 물품을 전달했다.

30일 군에 따르면 이번 기부 물품은 지난 24일 전라남도 주관 ‘2021년 토지 행정 종합평가’에서 무안군 민원 지적과가 최우수상을 받아 받은 포상금으로 마련됐다.

토지 행정평가에서 무안군은 공공용지 토지 특성 전수조사, 지적·임야도 경계 정비사업, 자율형 건물번호판 설치, 지적 재조사와 소규모 개발사업 협업 추진 등 군민을 위한 창의적이고 차별화된 우수시책들을 추진해 높은 실적을 인정받았다.

군 관계자는 “적극 행정을 통해 토지 행정평가 우수기관으로 선정돼 받은 포상금으로 관내 아동과 청소년들이 따뜻한 연말연시를 보내는 데 힘을 보탤 수 있어 매우 뜻깊다”고 전했다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr