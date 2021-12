[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 정보보안학과 동아리 ‘호키스(Hawkis)’가 한국교통안전공단의 ‘2021년 제3회 TS 보안 허점을 찾아라! 대회’에서 장려상을 수상했다.

동신대 정보보안학과 3학년 최예원·김창석·강종성, 1학년 이윤아씨로 구성된 ‘호키스’는 웹기반 취약점 난이도 등을 평가한 결과 좋은 평가를 받았다.

이번 대회는 웹사이트의 취약점을 찾아 선제적으로 제거, 보완하기 위한 목적으로 마련됐다.

김종민 정보보안학과 교수는 “화이트 해커 인재들을 발굴해 숨은 취약점을 찾아 한국교통안전공단의 보안 관리를 강화하는 하는데 큰 역할을 수행했다”고 말했다.

