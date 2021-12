김충석 코팩스 회장, 동명대에 육성기금 1억원 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 김충석 코팩스 회장이 30일 동명대학교에 인재 육성기금 1억원을 쾌척했다.

엔젤피스예술단 이사장 등을 겸하고 있는 김충석 회장은 2017년 국제로타리 3661부산지구 총재를 역임했으며 코팩스 외 EEL바이오와 한길 계열사를 운영하고 있다.

김 회장은 부산의 예술인재 육성을 위해 2016년 5월 청소년 대상 엔젤피스예술단을 창단했다. K-POP 뮤지컬, 무용, 태권도, 노래, 실용음악 등 예술 인재 양성 지원사업을 펼치고 있다.

또 행정 사각지대에 있는 어려운 계층에 사랑의 집수리 100 가구 프로젝트, 부산 장애인직업 적응훈련센터 리모델링, 부산시교육청 소외계층 아동 돕기 지원금, 전 세계 소아마비 박멸기금 25만달러 등 기부 봉사활동을 펼치고 있다.

전호환 총장은 “김 회장과 협력해 열정·도전·봉사를 끊임없이 실천하는 ‘두잉인재’를 양성하겠다”고 말했다.

