대우조선, 송년회 대신 코로나19 대응 지역 의료진 위로 방문

거제지역 대우병원·거제보건소 방문, 감사의 마음 담은 위문품 전달

[아시아경제 황윤주 기자] 대우조선해양이 30일 송년행사로 코로나19 최일선에서 헌신하고 있는 지역 의료진을 방문, 감사의 마음을 담은 위문품을 전달했다.

대우조선해양 조선소장 박두선 부사장과 회사 관계자 일행은 이날 오전 대우병원, 오후에는 거제보건소를 방문, 긴 시간 코로나19 극복을 위해 노력중인 지역 의료진을 찾아 그동안의 수고에 감사하는 시간을 가졌다.

박두선 부사장은 "지금도 코로나 19 팬데믹이 여전하지만 많은 사람들이 일상생활을 유지하는 것은 의료진 여러분의 헌신이 있었기에 가능했다"며 "연말 연시를 맞아 그동안의 수고와 노력에 대한 회사 임직원들의 감사하는 마음을 전하고 싶었다"고 말했다.

