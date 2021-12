2021년 고흥 빛낸 체육 유공자 시상

표창 전수·수여 기금증서 교부



군 탁구협회 매년 2백만원 기탁





[고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자] 전남 고흥군(송귀근 군수)은 29일 오후 군청 팔영산홀에서 2021년을 빛낸 체육유공자와 체육진흥 우수학교장 및 우수선수를 초청하여 표창을 시상하고 기금증서를 전달했다고 밝혔다.

김정희 고흥교육지원청 교육장과 안정민 고흥군체육회장, 수상자 등 20여명이 참석한 이날 시상식에서는 군체육회 김두성 이사가 도지사 표창을 군수로부터 전수 받았고, 체육 단체 임직원 15명이 군수 표창을 수상했다.

코로나 19의 어려운 여건에도 불구하고 전국대회에서 우수한 성적을 거둔 6개 학교 운동부와 33명의 우수선수들에게는 고흥군체육진흥기금에서 3천3백여만원의 지원금을 교부했다.

학교대표로 참석한 고흥동초등학교(교장 신영옥)는 2021년도에 소프트테니스(정구)와 육상 종목에서 15명이 입상하여 4백5십만원의 기금을 받았고, 고흥고등학교 2학년 정재욱 학생은 전국 학생 역도대회에서 3관왕하여 50만원의 기금 장학금을 받았다.

고흥군 탁구협회(회장 류남진)는 고흥군 체육진흥발전을 위해 고흥군 체육진흥기금에 2백만원의 기탁금을 3년째 출연하는 등 고흥군 체육진흥발전에 솔선수범 하는 모습도 보여 줬다.

송귀근 군수는 시상식에서 “코로나19라는 어려운 여건 속에서도 고흥군 체육발전을 위해 노력을 아끼지 않아주신 유공자 분들과 기탁금을 출연한 탁구협회, 그리고 학교와 학생 선수들 모두에게 감사드린다”고 말했다.

