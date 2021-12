KAI 안현호 사장 등 경영진, 자사주 약 1만2000주 매입

[아시아경제 이동우 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 안현호 사장을 비롯한 경영진 34명이 자사주를 매입했다고 30일 밝혔다.

경영진이 매입한 자사주는 약 1만2000주로 3억7000만원 규모다.

KAI 관계자는 "경영진의 책임경영과 항공우주산업의 미래 성장에 대한 자신감"이라며 "내년은 미래 먹거리 창출과 성장을 위해 도약하는 퀀텀 점프의 해가 될 것"이라고 말했다.

KAI는 내년 새로운 성장기회를 창출을 위해 한국형 전투기인 KF-21의 초도비행을 비롯해 소형무장헬기(LAH) 체계개발 완료 및 초도 양산계약, 상륙공격·소해헬기 체계개발 계약 등을 앞두고 있다.

KAI는 "한국형 위성항법시스템(KPS) 사업과 발사체 고도화 사업 참여를 준비하고 있으며, 미국 전술훈련기 등 세계 시장 진출을 위한 발판을 통해 완제기 수출 1000대에 도전하는 중대한 한 해가 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

