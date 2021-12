벤츠 이어 구찌 중국서 동양인 비하 광고 논란

[아시아경제 조유진 기자] 독일 메르세데스-벤츠에 이어 이탈리아 패션 브랜드 구찌가 찢어진 눈을 강조한 모델을 광고에 등장시켰다가 중국에서 비난을 받고 있다.

중국 관영매체 글로벌타임스는 구찌가 지난 10일 온라인에 공개한 인기 핸드백 제품인 '뱀부 시리즈'의 온라인 광고에서 옅은 눈썹, 찢어진 눈, 높은 광대를 강조한 화장을 한 모델을 사용했다고 29일 보도했다.

구찌의 중국 소셜미디어인 웨이보 계정에서는 모델을 등장시키지 않고 가방만 확대한 사진을 사용한 반면 트위터 계정에선 모델과 가방 모두 나오는 사진을 볼 수 있다.

중국 네티즌들은 "구찌가 중국 소비자와 서양 소비자를 다르게 대우하는 것은 명백히 양심의 가책을 느끼기 때문"이라며 "구찌의 이런 행태는 중국 소비자를 화나게 할 '서구식 아시안 외모'를 선보였다는 걸 스스로 알고 있다는 것을 의미한다"고 비난했다.

베이징의 한 시민은 신문에 "이번 논란은 모델의 외모가 어떻다거나 우리가 과감하거나 혁신적인 패션 스타일을 거부한다는 의미가 아니다"며 "이 광고가 아시아인에 대한 서구의 전형적인 고정관념을 형상화한 것이 문제"라고 지적했다.

주웨이 중국 정법대 미디어법 연구센터 부주임은 "할리우드 영화에서 흑인을 비하하는 '검둥이(니거)'라는 용어가 등장하지 않듯이 서구 사회는 우리의 금기를 잘 알고 있지만 이를 손볼 생각을 하지 않는다"고 꼬집었다.

앞서 독일 자동차기업 메르세데스-벤츠는 중국 스낵업체 쓰리 스쿼럴스와 찢어진 눈의 아시아계 모델을 광고에 등장시켰다가 네티즌들의 거센 비판을 쏟아내자 해당 광고를 삭제했다.

프랑스 럭셔리 브랜드 디올도 지난달 상하이에서 개막한 레이디 디올 전시회에서 스모키 눈화장을 짙게 하고 청나라 전통 의상을 입은 아시아 모델이 디올의 명품백을 들고 카메라를 강렬하게 쳐다보는 광고 사진을 공개했다가 "중국 여성을 비하하고 있다"는 부정적 여론이 일자 해당 사진을 삭제하고 사과했다.

