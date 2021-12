[아시아경제 송승윤 기자] 수 개월 간 모녀에게 연락을 하고 집을 찾아가는 등 스토킹한 40대가 경찰에 검거됐다.

30일 경찰에 따르면 서울 중랑경찰서는 40대 남성 A씨를 주거침입·스토킹처벌법 위반 혐의로 현행범 체포해 전날 구속영장을 신청했다.

A씨는 전날 오전 0시 15분께 피해자의 집을 찾아 공동현관에서 초인종을 누르는 등 스토킹한 혐의를 받고 있다. 그는 올해 9월에도 피해자 모녀를 협박한 혐의 등으로 경찰 수사를 받았다. A씨는 이후에도 수차례 위치를 묻는 연락을 한 것으로 알려졌다.

경찰은 모녀에 대해 신변보호 조치를 내렸다가 A씨가 더 이상 연락을 하지 않자 지난달 초 신변보호를 해제했었다.

A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 오전 서울북부지법에서 진행됐다.

