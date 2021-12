정동원, 선물 같은 크리스마스 콘서트

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 정동원이 올해 크리스마스를 환하게 밝혔다.

정동원은 지난 24~25일 성남아트센터 오페라하우스에서 콘서트 ‘성탄총동원’을 개최했다.

이날 정동원은 첫 정규 앨범 ‘그리움, 아낌없이 주는 나무’의 더블 타이틀곡 ‘물망초’를 부르며 화려한 포문을 열었다.

김광석의 ‘잊어야 한다는 마음으로’로 한층 성숙해진 보이스를 뽐낸 정동원은 “크리스마스는 사랑하는 사람과 함께 케이크도 먹고 선물도 주는 아주 특별한 날이다. 저도 우리 우주총동원 여러분과 크리스마스를 보내고 싶어서 콘서트를 준비했다”고 인사를 전했다.

이어 “제가 산타는 아니지만 크리스마스 요정이 되어 공연을 준비했다. 멋진 선물 같은 시간이 되면 좋겠다. 여러분의 박수 소리가 큰 힘이고 선물이니까 즐겁게 보시면서 소리와 함성보다는 박수로 사랑을 보내주시길 바란다”고 했다.

정동원은 ‘잘가요 내사랑’, ‘우리 동네’, ‘먼 훗날’, ‘육십령’, ‘할아버지 색소폰’, ‘너라고 부를게’를 비롯한 앨범 수록곡과 최근 발매한 드라마 ‘신사와 아가씨’의 OST ‘가리워진 길’, ‘사랑의 콜센타’에서 선보인 ‘혜화동’ 등 다양한 곡을 선보였다.

정동원은 지난 동화 콘서트에 이어 팬들의 사연을 읽어주고 어울리는 노래를 부르며 팬들의 마음을 따뜻하게 만들었다.

색소폰 연주로 성장형 아티스트 면모도 보였다. 케니지의 ‘Loving you’를 선곡한 정동원은 연주에 몰입한 모습으로 박수갈채를 받았다.

정동원은 카이의 ‘Mmmh’, BTS의 ‘Mic Drop’, 전소미의 ‘DUMB DUMB’으로 이어지는 댄스 메들리를 통해 특별한 매력도 선보였다. 그는 “‘DUMB DUMB’을 배우는데 ‘이거 뭔가 잘못됐다’라는 생각이 들었다”고 비하인드를 전해 웃음을 자아냈다.

아울러 ‘징글벨’, ‘루돌프 사슴코’, ‘Last Christmas’로 캐롤 메들리를 펼쳤다. 말미에는 관객들과 함께 포토타임을 가지며 첫 번째 크리스마스 콘서트를 사진으로 남겼다.

‘곡예사의 첫사랑’, ‘여백’, ‘누가 울어’로 짙은 감성과 ‘명불허전’ 가창력을 뽐낸 정동원은 앵콜곡인 ‘내 마음 속 최고’로 발랄한 매력도 선보였다.

한편 정동원은 다음달 15~16일 서울 세종문화회관 대극장에서 최연소 단독 콘서트 '제1회 정동원 음학회 音學會'를 개최하며, 티켓은 전석 매진됐다.

