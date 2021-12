오미크론, 오늘부터 진단키트로 검사… 선별진료소 투입은 아직

[아시아경제 김대현 기자] 국내 오미크론 변이 감염 사례가 처음 발견되고 한 달 만에 국내에서 개발된 오미크론 변이 유전자증폭(PCR) 시약을 검사에 사용하기 시작했다. 이에 따라 검사시간이 기존 3∼5일에서 3∼4시간으로 검사 시간이 크게 단축됐지만, 아직 일선 선별진료소에서는 활용하지 못하고 있다. 오미크론 확산세를 신속하게 파악하기에는 역부족이란 지적이다.

30일 방역당국에 따르면 세계 최초로 도입한 오미크론 진단키트는 이날부터 전국 23개 공공기관(권역별 대응센터 5곳·시도 보건환경연구원 18곳)에서 활용된다. 종전 분석법으로는 델타 등 4개 변이만 판별할 수 있고 오미크론을 확정하려면 전장 유전체 분석을 추가로 진행해야 했지만, 이 진단키트로는 코로나19 확진 후 3∼4시간 만에 오미크론 감염 여부를 확인할 수 있다.

선별진료소 도입은 아직… "현장 도입 늘려야"

다만 오미크론 변이 진단키트는 일선 선별진료소가 아닌 검사분석기관을 중심으로 사용된다. 방역당국은 해외유입 코로나19 확진자를 전수 조사하거나 오미크론 감염자와 접촉이 확인된 역학적 관련 사례를 분석하는 데 우선 활용할 계획이다.

중앙방역대책본부 관계자는 "일반 선별진료소에서 이 시약을 통해 오미크론 진단 검사를 하는 것은 아니다"며 "선별진료소에선 기존 PCR 검사로 코로나19 감염여부를 양성·음성으로 판별만 한 뒤 오미크론 변이 신속 PCR 분석은 23개 검사분석기관에서 진행하는 것"이라고 설명했다.

전문가들은 서둘러 일선 현장에도 도입해야 한다고 지적했다. 정재훈 가천대학교 예방의학과 교수는 "진단키트가 도입되고 관련 대응책이 생기는 것은 매우 좋은 일"이라면서도 "사회적 거리두기, 역학조사 추적, 해외유입 차단 등이 복합적으로 이뤄져야 오미크론 변이 확산의 저지가 가능한 만큼 장기적으로 오미크론 진단키트의 (선별진료소) 도입을 늘려가야 한다"고 말했다.

"1월 우세종 전환… 오미크론 맞춤형 방역체계 필요"

이날 0시 기준 국내 오미크론 감염 환자는 67명이 새로 추가돼 누적 625명이 됐다. 국내 감염자가 26명이고 나머지 41명은 해외유입 감염자다. 지역사회에서 감염경로를 알 수 없는 오미크론 확진자가 나오는 등 ‘n차 전파’가 본격화 하는 점은 우려된다. 오미크론 변이에 특화된 방역 체계부터 우선 마련돼야 한다는 지적이 나오는 이유다. 마상혁 대한백신학회 부회장은 "우세종 전환은 불가피하며, 이미 지역사회에 상당히 전파된 것으로 보인다"면서 "현재 전국 30개가량의 재택치료소가 마련돼 있지만, 확진자가 폭증할 경우 이 정도로는 대응이 절대 불가능하다"고 강조했다.

오미크론 변이 확산을 막기 위한 ‘외국인 입국자 입국금지 조치’도 일부 조정이 불가피하다. 방대본은 현재 아프리카 11개국 단기체류 외국인의 국내 입국을 제한하고 있지만, 이날 해외유입 감염자 41명 중 24명이 미국발 입국자다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr