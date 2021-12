檢, 김정태 하나금융 회장 소환… '곽상도 50억 클럽' 확인 나선다

박영수 전 특검·정진상 부실장 소환 예고… 로비 의혹·개발 윗선 개입 여부 등 수사 속도



[아시아경제 배경환 기자] 성남시 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사하는 검찰이 김정태 하나금융지주 회장을 참고인으로 소환했다. 곽상도 전 국회의원이 엮인 이른바 ‘50억 클럽’ 의혹을 규명하기 위한 작업이다. 곽 전 의원의 영장 기각과 실무진들의 잇따른 사고로 제동이 걸린 수사에 다시 속도가 붙는 모양새다.

30일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 이날 오전 김 회장을 참고인 신분으로 불러 조사에 나섰다.

수사팀은 대장동 개발 민간사업자인 화천대유가 참여한 하나은행 컨소시엄이 무산 위기에 처하자 화천대유 대주주인 김만배씨 부탁을 받은 곽 전 의원이 김 회장에게 영향력을 행사해 이를 막았다고 보고 있다. 50억 클럽의 논란이 시작된, 곽 전 의원 아들이 화천대유에서 받은 50억원이 그 대가라는 얘기로 수사팀은 김 회장을 상대로 실제 청탁이 있었는지 확인할 방침이다.

김 회장의 소환은 곽 전 의원의 기소를 위한 보강수사 차원이라는 게 검찰 안팎의 분석이다. 앞서 수사팀은 곽 전 의원에 대해 특정경제가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의로 구속영장을 청구했지만 법원은 범죄 성립 여부에 다툼의 여지가 있다며 이를 기각했다. 일각에선 수사팀이 컨소시엄에 참여한 건설사 관계자를 불러 조사하고 김 회장 소환까지 준비한 점을 감안하면 영장 재청구를 위한 밑작업으로 보고 있다.

수사팀은 김 회장을 시작으로 박영수 전 특별검사, 정진상 더불어민주당 대선후보 선대위 비서실 부실장도 차례로 불러 조사하기로 했다. 로비 의혹의 정점에 있는 인물들과 대장동 개발 실무진 등 윗선 개입 여부를 확인하기 위해서다. 검찰 관계자는 "(일부는) 소환일정이 확정된 상태로 관련 의혹들에 대한 확인 작업이 이뤄질 것으로 보인다"며 "한 차례 조사로 끝나지 않을 수 있지만 (출석이) 쉽지 않은 만큼 최대한 준비를 갖춰 진행할 것"이라고 밝혔다.

수사팀은 김 회장에 앞서 전날 오후 박 전 특검을 불러 조사를 진행할 예정이었지만 박 전 특검 측의 사정으로 소환이 연기됐다. 현재 수사팀과 특정 날짜를 놓고 재소환 일정을 조율 중인 것으로 확인됐다. 박 전 특검에게는 화천대유 고문으로 대장동 개발 편의를 봐주고 대가를 받았다는 의혹이 제기된 상태다. 여기에 화천대유 직원으로 근무하다 퇴직한 자녀가 대장동 일대 아파트를 싸게 분양받았다는 의혹도 있다.

이밖에 대장동 개발 당시 성남시 윗선 수사의 핵심 인물로 지목된 정 부실장의 소환 일정도 조율 중이다. 성남시 정책실장을 지낸 정 부실장은 대장동 개발의 윗선 결재라인 중 하나로 황무성 성남도시개발공사 초대 사장에 대한 중도사퇴 종용 의혹에도 ‘정 실장’이라는 이름으로 등장했다

