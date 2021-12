‘1879만원’.

CS1879그룹이 이웃 사랑이다. 최근 서울 마포 유니세프한국위원회를 방문해 아동권리 옹호활동을 위한 기부금 1879만원을 전달했다. 1879 브랜드의 순이익 1.879%로 마련했다. 이동현 회장은 "모든 어린이가 행복한 세상을 만드는데 도움을 줄 수 있어 행복하다"며 "함께 성장하며 사회적 책임을 다하는 그룹이 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

이민지 1879엠지 대표도 "유니세프를 통해 전 세계 어린이들이 안전하고 건강하게 자라는데 도움이 될 수 있어 기쁘다"고 했다. CS1879그룹은 이윤의 사회환원을 실천하는 기업이다. 브랜드 순이익의 일부를 2009년부터 주기적으로 기부하고 있다. 프랑스 파리 테러 추모 행사, 안중근 기념사업회, 대한적십자사, 육군학사장교 재난구호단, 심장재단, 사랑의 열매 등에 기부했다.