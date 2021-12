인권위 "대법원 선고로 형기 종료됐는데 檢 석방 안한 것은 인권침해"

[아시아경제 이관주 기자] 대법원 선고로 형이 확정됨과 동시에 구금일수가 형기를 초과해 형기가 종료됐음에도 검찰이 석방하지 않은 것은 헌법상 '신체의 자유' 침해라는 국가인권위원회의 판단이 나왔다.

인권위는 형집행지휘에 관여했던 검사와 수사관에 대해 징계조치하고, 유사한 사례가 재발되지 않도록 공판업무에 관여하는 검사와 직원들 대상으로 직무교육을 실시할 것을 법무부장관과 검찰총장에게 권고했다고 30일 밝혔다.

진정인 A씨는 대법원 선고와 동시에 형기가 종료됐으나 석방되지 못하고 다른 사건으로 구속영장이 발부될 때까지 계속 구금된 것은 부당하다며 인권위에 진정을 제기했다.

인권위 조사결과, A씨는 2019년 11월 사문서 위조 등 사건으로 구속돼 1심과 2심에서 징역 1년을 선고받고 지난해 11월 26일 대법원의 상고기각 판결과 동시에 형이 확정됐다. 그런데 대법원 선고 당시 미결구금일수(381일)가 형기(징역 1년)를 초과한 상황이었음에도 검찰은 형집행지휘를 통해 A씨를 석방하지 않다가 6일 후 다른 사건으로 구속영장이 발부되자 형이 확정된 기존 구속사건에 대한 형집행지휘(석방)를 했던 것으로 확인됐다.

이에 대해 검찰은 "상고심 재판 중에 구속기간 갱신결정이 있었고, 상고기각은 형사소송법에서 정하고 있는 구속영장 실효사유에 해당하지 않는다"며 "대법원에서 판결 선고 이후 진정인에 대한 구속취소 결정을 하지 않았기 때문에 위 구속영장은 상고기각 판결 이후에도 여전히 유효하다"고 주장했다.

그러나 인권위는 구속은 '미결구금'으로 종국판결이 확정될 때까지 인정되고 자유형의 판결이 확정되면 구속영장은 당연히 효력을 상실하므로 형이 확정된 이후 상고심 재판 중에 있었던 구속기간 갱신결정으로 계속 구금하는 것은 허용되지 않는다고 판단했다.

또 대법원에서 병합 심리됐던 불구속 사건의 경우 1심에서 징역 6월 선고가 있은 후 대법원에서 위 사건에 대해 파기환송 판결을 하였을 뿐 구속에 관한 결정은 따로 하지 않았고, 소송기록이 환송법원에 도달하기까지 대법원에서 구속에 관한 결정을 별도로 하지 않은 이상 상고심 재판 중에 있었던 구속기간 갱신에 따른 영장의 효력이 불구속 사건의 파기환송심에서 그대로 유지되는 것은 아니라고 봤다.

한편 검찰에서는 구속사건의 미결구금일수 중 1년을 초과하는 구금일수가 불구속사건의 형기에 산입됐기에 불법 구금이 아니라고 주장했으나, 인권위는 미결구금일수 산입과 구속영장의 효력은 별개의 사안이고 미결구금일수의 본형 산입은 적법한 미결구금을 전제로 하는 것이므로 불법으로 구금된 일수의 산입을 통해 구금의 하자가 치유될 수 없다고 봤다.

인권위는 "검찰의 주장은 사실상 구속기간의 '전용(轉用·다른데로 돌려 씀)'을 인정하는 결과로 이어져 사건 단위로 구속기간을 제한하는 형사소송법의 취지에 반한다"고 했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr