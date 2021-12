[아시아경제 최대열 기자] 인터지스 인터지스 129260 | 코스피 증권정보 현재가 3,515 전일대비 5 등락률 -0.14% 거래량 74,494 전일가 3,520 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 "입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?바이오 3대장 추진 ‘ㅇㅇㅇ’ 관련 황금 株 주가급등 올라갑니다제가 간다고 했죠? 대기업간의 빅딜성사 딱! 한번 말씀드립니다. close 는 해외 선사 등로부터 298억원 상당의 손해배상청구 소송이 그리스 법원에 제기된 걸 29일 확인했다고 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr