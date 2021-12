대세 만드는 LGD, 새해 앞두고 차세대 TV 패널 'OLED.EX' 공개(종합)

[아시아경제 정현진 기자] #TV 화면 속 들판에 있는 빨간 튤립의 꽃잎이 햇빛에 반짝인다. 기존 OLED TV 패널에 비해 햇빛에 반사되는 면적이 더 넓고 밝다. 튤립 꽃망울 아래 초록빛의 줄기도 햇빛이 비친 부분이 기존 제품에 비해 더 크고 색 표현도 자연스럽다. 마치 현장에서 햇빛의 존재를 고스란히 느낄 수 있는 장면이다.

LG디스플레이가 29일 차세대 OLED TV 패널인 ‘OLED.EX’를 첫 공개했다. 기존 OLED TV 패널보다 화면은 30% 밝아지고 자연의 색을 더욱 정교하게 재현했다. 최근 OLED TV 패널 누적 판매 2000만대 기록을 세운 LG디스플레이는 신제품을 중심으로 내년 OLED TV 패널 주도권을 한층 더 공고히 한다는 계획이다.

중수소·개인화 알고리즘 갖춘 'EX테크놀로지' 적용

LG디스플레이가 이날 선보인 OLED.EX는 OLED 화질의 핵심이자 스스로 빛을 내는 유기발광 소자에 중수소 기술과 개인화 알고리즘으로 이뤄진 ‘EX 테크놀로지’가 적용됐다. TV 패널로는 최초로 유기발광 소자의 주요 요소인 수소 원소를 일반 수소보다 2배 무거운 중수소로 바꿔 더 밝은 빛을 내는 고효율 소자를 개발하는 데 성공했다. 중수소는 약 6000개의 수소 원소 중 1개꼴로 자연계에 극소량 존재하는데 LG디스플레이는 물에서 중수소를 추출, 유기발광 소자에 적용해 기존 소자보다 밝기는 높이고 고효율을 유지하며 장시간 안정적으로 작동하도록 했다.

LG디스플레이는 중수소 기술과 함께 독자 개발한 머신러닝 기반의 개인화 알고리즘으로 사용자 개개인의 시청 패턴을 학습한 뒤 3300만개(8K 해상도 기준)에 이르는 유기발광 소자의 개별 사용량을 예측해 에너지 투입량을 정밀하게 제어해 영상의 디테일과 색을 표현했다. 한 화면에 파랑-초록-빨강 색상이 동시에 있을 때 WRGB 소자 중 각 색상을 표현해야하는 소자 사용을 감안해 최적의 에너지 등을 선택하는 식이다. 베젤은 65인치 기준으로 기존 6㎜대에서 4㎜대로 줄였다.

LG디스플레이는 내년 2분기부터 OLED.EX를 경기 파주와 중국 광저우 공장에서 생산하는 OLED TV 패널 전 시리즈에 적용할 방침이다. 올해 이미 광저우에서 생산하는 일부 OLED TV 패널에 이미 적용됐고 이를 내년에 전면 확대하는 것이다. LG디스플레이는 중수소 치환 재료를 협력업체에서 공급 받으며 중수소 치환으로 인한 OLED TV 패널 원가 상승 가능성은 크지 않다고 설명했다.

"내년 글로벌 출하량 70% 비중"…OLED 대세화 만드는 LGD

LG디스플레이는 OLED.EX를 토대로 시장 지배력을 강화해나갈 계획이다. LG디스플레이의 OLED TV 패널 판매량은 2013년 양산 첫 해 20만대로 시작해 양산 7년 만인 지난해 초 누적 1000만대를 돌파했으며 최근 누적 2000만대를 넘어섰다. 올해 전체 TV시장이 지난해 대비 12% 역성장한 가운데 OLED 제품은 70% 가량 증가해 OLED TV 패널 시장의 성장성이 기대되는 상황이다.

LG디스플레이 대형 사업부장 오창호 부사장은 "올해 자사 패널 기준으로 말씀드리면 출하 기준 800만대 근처에 와 있고 광저우에 추가 확장을 했다"면서 "풀가동하면 연간 1000만대 출하 가능할 것으로 예상한다"고 말했다. 오 부사장은 내년 OLED 글로벌 출하량 중 OLED.EX의 비중에 대해 "2분기부터 전면 적용인 만큼 100%는 어렵고 예상치로 30%가 기존 OLED TV 패널, 70%가 OLED.EX TV 패널 제품으로 갈 것으로 본다"고 전망했다.

오 부사장은 추후 대형 디스플레이 투자와 관련해 "결정된 바 없다. 조만간 구체적인 내용이 결정되면 공개하겠다"고 밝혔다.

오 부사장은 "2013년 세계 최초 양산 이후 9년 간 프리미엄 TV 시장 내 OLED 대세화를 목표로 해왔고 고객과 소비자 뿐 아니라 시장조사기관 등에서 이를 인정받고 있다"면서 "계속해서 OLED의 진화를 준비하고 있다. 저희 방식이 상당 기간 경쟁력을 가질 것이라고 보고 있고, 지속적인 진화도 계속 준비 중"이라고 말했다. 이어 "OLED만이 줄 수 있는 고객 경험을 제공해 나갈 것이며 미래 시대 변화를 이끌기 위한 신사업 영역도 준비하고 있다"고 강조했다.

삼성과의 협력설엔 "말씀드리기 어려워"

오 부사장은 이날 간담회에서 내년부터 삼성전자에 OLED 패널을 공급할 계획이 있느냐는 질문에 대해 "아직 말씀드릴 수 있는 단계가 아니고 고객사와 관련해 언급할 수 없다"고 말했다. 현재 OLED TV 패널을 사용하지 않는 TV 세트업체는 삼성전자와 중국 TCL이 남아있다면서도 구체적인 언급은 삼갔다.

오 부사장은 삼성전자의 주력 TV 제품 '네오 QLED'에 적용된 미니 LED 기술과 OLED 기술을 비교해달라는 요청에는 미니 LED TV가 OLED TV보다 화면 밝기가 뛰어나다는 점은 인정하면서도 "미니 LED는 차별화할 것이 없어서 휘도만 높이고, 그래서 사람 눈 건강을 나쁘게 하는 기기다. 저희가 맞다고 본다"고 답했다.

삼성디스플레이의 퀀텀닷(QD) OLED 패널 양산과 관련해서는 "경쟁사가 OLED 진영에 진입하는 것 자체를 환영한다. 혼자 10여년간 OLED를 하다가 파트너가 생긴 것"이라면서 "OLED 시장이 커지고 더욱 성장할 수 있는 계기가 될 것으로 예상한다"는 입장을 내놨다.

한편, LG디스플레이는 이날 화면이 휘었다가 펴지는 '밴더블'과 더욱 진화한 투명 OLED 등 미래 디스플레이 등도 대거 공개했다. 오 부사장은 "밴더블은 일부 고객들과 수년째 협력해왔다"면서 "중국 고객사인 스카이워스에서 우리 65형 밴더블 OLED 패널을 채택한 65형 컨셉 제품을 내놨고, 작은 사이즈도 추가 논의 중이다. 내년 중 보일 수 있을 것"이라고 전했다. 투명 OLED 디스플레이와 관련해선 "무신사나 국립박물관 등에서 볼 수 있고 지속 확대할 것"이라고 했다.

