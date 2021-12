스가 前총리 "가라테를 2028년 올림픽 종목으로"

퇴임 후 본격 대외활동

[아시아경제 조현의 기자] 스가 요시히데 전 일본 총리가 가라테를 올림픽 무대에 다시 올려놓기 위해 지난 10월 퇴임 후 본격적인 대외활동에 나섰다.

29일 마이니치신문에 따르면 스가 전 총리는 2028년 미국 로스앤젤레스(LA) 올림픽에서 가라테가 정식 종목으로 채택되는 것을 겨냥한 운동을 이끌고 있다. 옛 류큐 왕국에서 기원한 일본 무술 가라테는 손과 발로 상대를 타격하는 점이 특징이다.

가라테는 올해 펼쳐진 도쿄올림픽에서 개최 도시가 제안하는 추천종목으로 올림픽 무대에 첫선을 보였다. 하지만 2024년 파리올림픽에선 국제올림픽위원회(IOC)가 승인하는 기초종목은 물론 추천종목에도 들지 못해 올림픽 무대에서 퇴장하게 됐다.

일본에선 이에 집권 자민당 내 조직 '가라테도추진의원연맹'(이하 연맹)을 중심으로 2028년 올림픽 무대에 가라테를 다시 올리기 위한 운동이 시작됐다.

스가 전 총리는 대학 시절 가라테부에 몸담았던 것을 인연으로 연맹 회장을 맡고 있다. 그는 지난 14일 개최된 연맹 모임에서 "TV와 인터넷으로 세계 약 40억 명이 (도쿄올림픽을) 봤다"면서 "도쿄올림픽이 가라테를 세계에 알리는 무대가 됐다"고 말했다.

마이니치신문은 "연맹의 목표는 LA 올림픽 기초종목에 가라테를 추천 경기에 포함될 수 있도록 하는 것"이라며 "스가 전 총리를 앞세운 연맹에선 LA로 가자는 분위기가 고조했지만 이 꿈의 실현은 사실상 가시밭길이 될 것"이라고 지적했다.

그러면서 "저출산 환경에서 국내 가라테 인구를 어떻게 늘릴지와 태권도 등 라이벌 경기와의 경쟁에 어떻게 대응할지 등 극복해야 할 과제가 많다"고 했다.

