광주 동구, 오월정신 빛으로 승화…'빛의 분수대' 착공

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 5·18민주광장을 세계적인 역사문화광장으로 조성하는데 핵심적인 역할을 할 '빛의 분수대 조성사업' 착공식을 가졌다고 29일 밝혔다.

내년 3월 개막을 목표로 사업비 40억 원을 투입하는 '빛의 분수대 조성사업'은 최근 문화재위원회 및 5·18기념사업위원회 심의 등 사전 행정절차를 마치고 본격적인 공사에 들어간다.

내년 1월까지는 기본적인 하드웨어 설계와 기반시설 조성을 완료하고, 2월부터는 실제 현장에서 테크니컬 리허설을 거쳐 콘텐츠의 완성도를 높이는 작업을 진행하게 된다.

동구는 '빛의 분수대'가 조성되면 낮에는 현재 분수대 물줄기를 그대로 볼 수 있고, 야간에는 특정 시간대에 작동하는 ▲매립형 키네틱 조형물 ▲초대형 워터스크린 ▲민주광장 바닥맵핑 ▲미디어아트 작품을 구현할 예정이다.

1980년 5월 당시 민주주의를 열망하는 시민들의 횃불을 모티브로 한 '빛·불'이 시그니처 작품으로 선정됐으며 5·18 당시 계엄군에 맞서 광주시민들이 들었던 횃불은 민주, 인권을 상징하는 중요한 오브제 역할을 하게 된다.

이번 사업에는 유재헌 총감독을 비롯해 미디어아티스트 진시영 작가, 김형석 작곡가, 영국 미디어아티스트그룹 유니버설 에브리띵, 폴란드 출신의 디자이너 및 작가 크지슈토프 보디츠코 등 국내·외 유명 아티스트가 참여한다.

유재헌 총괄 디렉터는 "기대했던 일들이 하나씩 현실로 이뤄진다는 것은 매우 가슴 벅찬 일이다"면서 "빛의 분수대는 시간과 장소성을 담은 당 시대를 대표하는 작품으로서 시민들과 계속 커뮤니케이션하며 통시성을 가진 작품으로 남기를 기대한다"고 말했다.

임택 동구청장은 "5·18민주광장 분수대는 5·18민주화운동을 상징하는 대표적인 사적지로 보전하고 계승·발전시켜야 하는 문화유산인 만큼 분수대 원형 보존에 주안점을 두고 사업을 추진하겠다"면서 "내년 3월 시민들에게 선보이는 '빛의 분수대'를 통해 오월정신을 전 세계인에게 알리고, 동구를 세계적인 문화관광도시로 조성하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

