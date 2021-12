中 알리바바 의료비 상조 서비스 샹후바오 운영 중단

중국 당국 필요할 때 의료비 갹출하는 방식은 보험 아닌 '유사 보험'

샹후바오 가입자 7500만명…메이퇀후주, 덩훠후주도 앞서 중단

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 알리바바그룹 계열 의료비 상조 서비스인 샹후바오가 운영을 중단한다.

29일 시나망 등 중국 매체들에 따르면 알리바바의 핀테크 계열사인 앤트그룹의 의료비 상조 플랫폼인 샹후바오는 내년 1월 28일 운영을 중단한다고 발표했다.

2018년 출시된 샹후바오는 일반 보험 상품처럼 정해진 기간 미리 일정한 금액(보험료)을 내고 약정된 보장을 받는 방식이 아니라 가입자 중 의료비가 필요한 사람이 생기면 그때 가입자들이 해당 의료비만큼 돈을 갹출해 지원하는 방식으로 운영된다. 샹후바오 가입자는 7500만명에 달하는 것으로 알려지고 있다.

샹후바오 출시 첫해 가입자들이 각자 낸 평균 지급액은 29.17위안(한화 5400원)이었다. 이후 가입자 부담액이 점차 오르기는 했지만 연간 최대 부담액은 188위안(3만원)으로 제한됐다. 샹후바오 출시 이후 이 서비스를 통해 의료비 지원을 받은 가입자들은 약 18만명에 달했다.

중국은행보험감독관리위원회가 샹후바오를 보험이 아닌 '유사 보험'으로 규정함에 따라 이번에 운영이 중단된 것이라고 중국 매체들은 전했다. 앞서 메이퇀의 메이퇀후주, 바이두의 덩훠후주 등 10여개 대형 인터넷 의료비 상조 서비스도 운영을 중단했다.

시나망은 정보의 비대칭 문제에 직면한 사람들을 위해 의료비 상조 서비스가 탄생했지만 추후 정보 비대칭 문제가 가입자의 부담을 증가시키는 부작용을 낳았다고 덧붙였다.

