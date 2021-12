[아시아경제 송승섭 기자] 예금보험공사는 29일 올해 차등보험료율제도 발전에 기여한 10개 금융회사를 선정해 상패를 수여했다고 밝혔다.

이번 포상은 금융회사의 건전경영에 대한 관심과 노력이 지속될 수 있도록 유도하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.

이에 따라 차등평가 등급과는 별개로 ▲전년대비 차등평가 개선 수준 ▲가계부채 등 잠재리스크 관리역량 ▲제도발전 기여 등을 종합적으로 고려하여 포상대상을 선정했다고 예보는 설명했다.

경남은행, AIA생명보험, IBK연금보험, 한화손해보험, 대신증권, 고려저축은행의 경우 차등평가 개선도에서 우수한 실적을 보였으며 중소기업은행, 삼성화재해상보험, 유안타증권, SNT저축은행은 잠재리스크 관리에서 높은 평가를 받았다.

