KCC글라스, 사랑의열매 '희망2022나눔캠페인' 동참

[아시아경제 김종화 기자] KCC글라스가 사랑의열매 사회복지공동모금회에 이웃사랑 성금 1억7000만원을 기부하고 '희망2022나눔캠페인'에 동참했다고 29일 밝혔다.

특히 KCC글라스는 이번 성금을 여주, 아산 등 자사의 주요 사업장이 있는 전국 사회복지공동모금회 지회별로 분할 기탁함으로써 지원 혜택이 어느 한 곳에 집중되지 않고 도움이 필요한 곳에 고루 돌아갈 수 있도록 했다.

전달된 성금은 경제적으로 어려움에 처한 저소득층 가정과 이웃에게 생계비와 의료비 등으로 지원될 예정이다.

KCC글라스 관계자는 "이번 성금이 어려움에 처한 이웃에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"면서 "KCC글라스는 앞으로도 성금 기부뿐 아니라 집을 가장 잘 아는 인테리어 전문 브랜드인 홈씨씨의 강점을 살린 다양한 사회공헌 활동을 기획하고 실천해 나가겠다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr