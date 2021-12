신한銀, '실행의 속도 강화' 중심 조직개편 단행

오한섭 여신그룹장 등 경영신 신규 선임

[아시아경제 이광호 기자]신한은행이 '실행의 속도 강화'에 방점을 둔 조직개편을 단행했다고 29일 밝혔다.

우선 부서 칸막이에 구애받지 않는 유연한 조직 '트라이브(집단)'를 만들어 새로운 앱 개발 등 핵심 전략과제를 추진하는 역할을 맡기기로 했다.

행내 디지털 혁신 조직인 디지털혁신단은 데이터기획 유닛, 데이터 사이언스 유닛, 혁신서비스 유닛, 데이터플랫폼 유닛으로 재편했다.

또 디지털개인부문을 신설, 디지털을 중심으로 소매금융 영업을 활성화하기로 했다. 신한은행 관계자는 "트라이브는 구성 목적에 따라 유연하게 운영돼 은행 전체 조직의 실행력이 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.

신한은행은 이날 경영진 인사도 함께 단행했다. 여신그룹장으로 선임된 오한섭 부행장은 기업여신심사와 PRM마케팅 업무를 통해 여신심사와 기업영업을 두루 경험한 여신분야의 최고 전문가다.

소비자그룹장으로 선임된 박현주 부행장은 소비자보호와 외환업무지원 등 다양한 업무의 부서장을 거치며 커뮤니케이션 능력을 인정받는 등 여성 리더를 대표하는 인물로 평가받고 있다.

개인그룹장으로 선임된 정용기 부행장은 다양한 영업 현장 경험을 바탕으로 개인금융 기반의 사업과 시너지를 추진하는 역량이 뛰어나며, 기관그룹장으로 선임된 박성현 부행장은 기관고객부장과 지주사 지속가능경영 부문장(CSSO)을 거치며 기관 업무 이해도가 높아 기관그룹을 이끌어갈 최적의 인물로 인정받고 있다.

리스크관리그룹장으로 선임된 배종화 상무는 여신기획과 여신심사 업무를 모두 경험한 리스크관리 분야 전문가로 세밀한 분석력이 강점이다. 투자상품그룹장으로 선임된 홍석영 상무는 투자자문부 등 다양한 본부부서와 WM 부서장 경험을 모두 갖춰 투자상품 전반에 대한 전문성을 보유하고 있다.

또 류찬우 전 금융감독원 부원장보는 상임감사위원 최종후보로 선정했다. 상임감사위원은 임시 주주총회에서 최종 선임된다.

은행 관계자는 "직무 전문성과 함께 커뮤니케이션 능력이 탁월한 경영리더를 발탁함으로써 안정적인 세대교체를 추진하고, 미래 핵심사업 추진을 통한 은행의 지속 가능한 성장을 위해 분야별 전문가를 부문장 및 그룹장으로 신규 선임했다"고 말했다.

