[인사]KB국민카드

◆KB국민카드

<승진>

◇부사장

▲브랜드전략그룹 김기엽

◇전무

▲영업지원그룹 권순형 ▲경영기획그룹 성백준

◇상무

▲정보보호본부 박규하 ▲신성장사업그룹 배주식 ▲글로벌사업본부 송용훈 ▲준법감시인 신동원 ▲강남채

<이동>

◇부사장

▲영업그룹 박성수

◇상무

▲파트너십그룹 백성식 ▲데이터전략그룹 이호준 ▲경영지원그룹 정연규

