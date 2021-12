로버트 패틴슨 '더 배트맨' 내년 3월 개봉

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 로버트 패틴슨이 연기하는 차세대 배트맨이 온다.

워너브러더스코리아는 28일 '더 배트맨'이 2022년 3월 국내 개봉한다고 밝혔다.

'더 배트맨'은 선과 악의 기로에 선 자비 없는 배트맨과 그를 뒤흔드는 수수께끼 빌런 리들러와의 가장 강력한 대결을 그린다. 배트맨의 탄생 기원이 아닌, 히어로로 확실하게 자리잡지 못한 2년 차인 시점의 이야기를 다룬다.

'혹성탈출'의 맷 리브스 감독이 메가폰을 잡아, 캐릭터의 기존 이미지를 전복시키고 독자적인 세계관을 구축한 '다크 나이트' 시리즈, ‘조커’와 궤를 같이하며 배트맨의 새 역사를 예고한다.

제작자인 딜런 클락이 놀란 감독에게 “캐릭터의 감정의 중심 깊숙이 파고들어 ‘다크 나이트’를 뛰어넘는 역대 최고의 배트맨이 될 것”이라고 밝혀 주목 받았다.

차세대 배트맨을 ‘테넷’의 로버트 패틴슨이 맡아 영웅의 세대 교체를 알린다. 리들러 역의 폴 다노, 캣우먼 역의 조이 크라비츠가 합세해 새로운 대립과 공조의 관계를 형성한다.

배트맨의 우방인 알프레드 역의 앤디 서키스, 고든 경위 역의 제프리 라이트와 또 다른 빌런 펭귄 역의 콜린 파렐, 카마네 팔코네 역의 존 터투로, 영화의 오리지널 캐릭터인 킬 콜슨 역의 피터 사스가드, 벨라 리얼 역의 제이미 로슨 등이 출연한다.

히어로 무비 사상 가장 사실적이면서 인정사정 없는 폭투 액션을 선보이며 가장 강력하고 무자비한 배트맨의 등장을 알릴 예정이다. 현실성을 기반으로 한 초창기 모델의 배트카와 배트모빌도 등장한다.

